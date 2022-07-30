المنستير: ثمانية عروض متنوعة في "دورة رضا ديكي " لمهرجان فنون الشارع بقصر هلال

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اختارت "جمعية أبولون" للثقافة والفنون بقصر هلال أن تكون الدورة العاشرة لمهرجان فنون الشارع بقصر هلال "دورة رضا ديكي" احتفاء بهذا الفنّان المميز واحتفالا كذلك باستئناف المهرجان بعد حجبه سنتين بسبب جائحة كورونا .ويتضمن برنامج المهرالذي ينتظم من 31 جويلية الى 7 أوت ثمانية عروض متنوعة جمعت بين الموسيقي والمسرح والسينما والسيرك وفق ما أفاد به " وات" اليوم مدير المهرجان وفائي أمين النباوي.ويفتتح عرض "يوما" مهرجان فنون الشارع مساء الأحد 31 جويلية الجاري على أن يواكب الجمهور يوم الثلاثاء 2 أوت عرض "راب" ، والأربعاء 3 أوت "أنخاب"، والخميس 4 أوتعرض "ألفا" في حين يكون لعشاق السينما موعد يوم الجمعة 5 أوت مع يوم السينما، وللأطفال موعد يوم السبت 6 أوت مع سرك باباروني وهو العرض الذي اقتنته المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير لفائدة المهرجان.ويواكب أحباء الفن الرابع خلال ذات اليوم فقرات "يوم المسرح" التي تتضمن عروضا مسرحية من بينها "خدامة" و"صبابة" وكلاهما من إنتاج جمعية أبولون وإخراج طلال أيوب. وتحصلت "خدامة" سنة 2021 على الجائزة الأولى في مهرجان شرم الشيخ للفضاءات المفتوحة واللاتقليدية. ويختتم المهرجان بعرض لمرتضى فتيتي حسب مدير المهرجان.وستنظم جميع العروض قبالة المسرح البلدي بقصر هلال التي لها طاقة استيعاب تفوق 10 آلاف متفرج باستثناء عروض المسرح والسينما في ساحة النافورة قبالة مقر بلدية قصر هلال.وحافظت جمعية "أبولون للثقافة والفنون" بقصر هلال منذ تأسيسها لمهرجان فنون الشارع بقصر هلال على مجانية العروض ايمانا من مؤسسي هذا المهرجان وجلّهم من الشباب بأنّ "الفنّ حق والحق مجانيمعتبرة ان ومهمة الجمعية هي تسهيل النفاذ الشعبي لهذا الحق".وفق ما اكده مدير المهرجان .وحظيت الدورة العاشرة بدعم من بلدية قصر هلال ومؤسسة "سارتاكس" والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير ورجال أعمال بقصر هلال حسب ذات المصدر.