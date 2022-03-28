نابل: القائمة الوحيدة المستقلة المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية ببلدية ازمور "الدخلة" تفوز وتتحصل على 12 مقعدا (نتائج اولية)

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فازت القائمة المستقلة الوحيدة المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية ببلدية ازمور "الدخلة" بالمقاعد ال12 المترشح عليها، وفق النتائج الاولية لعملية الفرز التي اجريت ليلة امس الاحد بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتاخبات نابل 1.وتحصلت القائمة المستقلة "الدخلة" وفق النتائج الاولية التي ستتولى الهيئة العليا المستقلة المصادقة عليها بداية الاسبوع على 186 صوتا من مجموع 206 اصوات مصرح بها.يشار الى ان هذه الانتخابات الجزئية لبلدية ازمور كانت قد عرفت اقبالا ضعيفا جدا حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الاقتراع 4،47 بالمائة اي 206 من مجموع 4609 ناخبين مسجلين (وفق الارقام التي كانت اعلنتها هيئة الانتخابات نابل 1 بخصوص نسبة المشاركة بعد غلق مكاتب الاقتراع).يذكر ان الاستقالة الجماعية للمجلس البلدي لبلدية ازمور جاء نتيجة لما اعتبره رئيس المجلس البلدي والاعضاء المستقيلين "تردي الاوضاع داخل البلدية وافتقارها للموارد البشرية وغياب مسؤول عن المحاسبة البلدية وضعف التمويل العمومي للبلدية".