محاكمة أمير السلفية الجهادية في تونس

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اعترف بتدريب الإرهابيين وكان المسؤول عن شبكات التسفير واليد اليمنى لأبي عياض



احضرت الوحدات الأمنية تحت حراسة مشددة الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس،امير السلفية الجهادية الذي كان اليد اليمنى لأبي عياض ، وذلك لمحاكمته في 4 قضايا تعلقت بنشاطه ضمن شبكات التسفير الى بؤر التوتر ، وبتسلم اسلحة واموال بغاية تسليمها لعناصر كتيبة عقبة ابن نافع بالإضافة إلى تدريبه لعدة ارهابين في مدينة صبراطة الليبية على استعمال السلاح وتفكيكه وايضا على استعمال الاحزمة الناسفة ،والتخطيط للقيام باغتيالات تستهدف وزير داخلية اسبق ،وسياسيين ،واعلاميين ....



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وقد طلب محامو المتهم التاخير للإطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة في القضايا الاربعة الى جلسة جوان المقبل ...



وللتذكير فأن الارهابي المذكور اعترف بقربه من أبو عياض زعيم تنظيم انصار الشريعة المحظور وأنه حوكم بالمؤبد وب45 سنة سجنا في قضايا ارهابية مختلفة معترفا بتدريب ارهابيبن في مدينة صبراطة الليبية على تفكيك وتركيب السلاح ،واستعمال الاحزمة الناسفة ،معترفا ايضا بتسلم عدة مبالغ مالية هامة لايصالها للارهابيبن المرابطين بالجبال ....

يذكر ان الإرهابي المذكور كان بحالة فرار في النيجر الا انه بعد صدور بطاقة جلب في حقه سلمته السلطات النيجيرية لتونس ...

