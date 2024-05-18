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تطورات جديدة في قضية تسمم 11 تلميذا بمدرسة ابتدائية وايقافات وحجز....

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Publié le Samedi 18 Mai 2024 - 14:05 قراءة: 0 د, 51 ث
      
متابعة لقضية تسمم 11 تلميذا نتيجة تناول حلوى وزعها عليهم زميلهم في الدراسة و احالتهم جميعا على مستشفى الاطفال اكدت مساعد وكيل الجمهورية والناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة القاضية سندس النويوي ، في تصريح لباب نات اليوم السبت 18 ماي 2024 ،انه نظرا لخطورة الوضعية و اعطاء الموضوع الاهمية اللازمة من قبل النيابة العمومية بمنوبة تم الأذن لحرس الجديدة بالبحث ليتضح أنها حلوى مهربة يتولى أحد محلات بيع الفواكه الجافة بالجهة بيعها...
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وكشفت مساعد وكيل الجمهورية ،انه بتفتيش المحل من قبل اعوان الضابطة العدلية و اعوان التجارة و اعوان هيئة السلامة والصحة تم حجز كميات هامة من المواد المتأتية من التهريب و دون الاستظهار بالفواتير،وقد أذنت النيابة بمنوبة بالاحتفاظ بصاحب المحل من اجل الحاق اضرار بدنية بالغير عن غير قصد وذلك لمدة 48 ساعة إلى حين اتمام التساخير الفنية و احالة البضاعة على التحليل المخبري و تحليل المواد السمية ...

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