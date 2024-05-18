تطورات جديدة في قضية تسمم 11 تلميذا بمدرسة ابتدائية وايقافات وحجز....

متابعة لقضية تسمم 11 تلميذا نتيجة تناول حلوى وزعها عليهم زميلهم في الدراسة و احالتهم جميعا على مستشفى الاطفال اكدت مساعد وكيل الجمهورية والناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة القاضية سندس النويوي ، في تصريح لباب نات اليوم السبت 18 ماي 2024 ،انه نظرا لخطورة الوضعية و اعطاء الموضوع الاهمية اللازمة من قبل النيابة العمومية بمنوبة تم الأذن لحرس الجديدة بالبحث ليتضح أنها حلوى مهربة يتولى أحد محلات بيع الفواكه الجافة بالجهة بيعها...وكشفت مساعد وكيل الجمهورية ،انه بتفتيش المحل من قبل اعوان الضابطة العدلية و اعوان التجارة و اعوان هيئة السلامة والصحة تم حجز كميات هامة من المواد المتأتية من التهريب و دون الاستظهار بالفواتير،وقد أذنت النيابة بمنوبة بالاحتفاظ بصاحب المحل من اجل الحاق اضرار بدنية بالغير عن غير قصد وذلك لمدة 48 ساعة إلى حين اتمام التساخير الفنية و احالة البضاعة على التحليل المخبري و تحليل المواد السمية ...