أريانة: المجلس المحلي بسكرة يقرّر تعليق جلساته بمقر المعتمدية بعد منع أعضائه من الاجتماع خارج التوقيت الإداري

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قرّر المجلس المحلي بسكرة تعليق اجتماعاته بالمكتب المخصّص له بمقر المعتمدية مؤقتا، ومواصلة اجتماعاته وجلساته في الأماكن العامة والمفتوحة للعموم، وذلك بعد منع أعضائه من الاجتماع بالمعتمدية خارج التوقيت الإداري، وفق ما جاء في بلاغ وجهه المجلس للعموم.



كما قرّر المجلس توجيه مراسلة إلى والي أريانة لإعلامه باستحالة عقد الجلسات في التوقيت الاداري، مع مطالبة السلط المركزية بالاسراع في إصدار الأوامر الترتيبية والقوانين المنظّمة لعمل المجالس المحلية.





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وأوضح المجلس في ذات البلاغ أنّ معتمد سكرة منع مساء الخميس 16 ماي الجاري أعضاء المجلس المحلي من دخول مقر المعتمدية سكرة لعقد اجتماعهم متعلّلا بمذكرة تمنع المجلس من عقد اجتماعاته خارج التوقيت الاداري، على حد قوله، وذلك رغم تلقي نواب المجلس بتاريخ 13 ماي 2024 إعلاما بتسليمهم مكتبا بالمعتمدية لعقد الاجتماعات والجلسات.



وأضاف المجلس في البلاغ ذاته أنه لم يتلق أي إعلام مسبق بهذا القرار رغم عقد عديد الجلسات في مناسبات سابقة خارج التوقيت الاداري دون أن يتم منعها، مشيرا إلى أن القانون المنظم لعمل المجالس المحلية لا يعطي للأعضاء حقّ التفرغ وإلى أن أغلبية الأعضاء لا يمكنهم الحضور في التوقيت الاداري نظرا لالتزاماتهم المهنية.