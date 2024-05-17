نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية

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أفاد رئيس الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين، سالم بن سالم، مساء اليوم الجمعة، بأن نحو 20 بالمائة من الاشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم باتباع حمية غذائية دون اللجوء الى تعاطي الادوية.



وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن ما يقارب 4 ملايين من الكهول في تونس مصابون بارتفاع ضغط الدم منهم ما يقارب النصف يعلمون باصابتهم والنصف الاخر لا يعلمون بمرضهم.





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وأشار الى أنه يمكن الحديث عن ارتفاع ضغط الدم عندما يصل الى 130/80 ملمتر زئبقي، مؤكدا وجوب متابعة ارتفاع ضغط الدم عند طبيب العائلة لتشخيصه ان كان مرضا او مجرد عارض.



ومرض ارتفاع ضغط الدم وهو مرض صامت، وفق محدث (وات)، يمكن ان يكون احد اسباب قصور عضلة القلب او قد يتسبب في حدوث الجلطات الدماغية او القلبية او القصور الكلوي وانسداد الشرايين في حال عدم علاجه.



وبيّن أن الضغط النفسي وقلة الحركة واستعمال الادوية دون موجب وتناول الاكلات السريعة أبرز العوامل في ظهور ارتفاع ضغط الدم في سن مبكرة.



وتحيي الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين يومي السبت 18 والأحد 19 ماي الجاري في ولاية مدنين اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم الموافق لـ17 ماي من كل سنة من خلال تنظيم تظاهرة علمية غدا السبت وقافلة صحية بمركز الرعاية الصحة الاساسية بسيدي مخلوف من ولاية مدنين بعد غد الاحد.



وذكر بن سالم أن الجمعية سخرت 30 طبيبا مختصا في امراض القلب والشرايين لتأمين خدمات القافلة الصحية التي تنطلق من الساعة التاسعة صباحا، فضلا عن اطباء مختصين في امراض القلب للاطفال.