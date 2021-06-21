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بطولة العرب للاواسط ( اقل من 20 سنة) - المجموعة الرابعة - فوز تونس على اليمن 2-صفر .

Publié le Lundi 21 Juin 2021 - 15:15 قراءة: 0 د, 29 ث
وات - فاز المنتخب الوطني للاواسط (دون 20 سنة) اليوم في ملعب المقاولون العرب يالقاهرة على المنتخب اليمني بنتيجة 2-صفر في الجولة الاولى للدور الاول ( المجموعة الرابعة) للبطولة العربية للاواسط.

وسجل للمنتخب التونسي كل من يوسف سنانة د24 ومحمد عزيز عبيد د57 بينما اهدر محمد ضاوي ضربة جزاء للمنتخب الوطني د90 زائد3
ويشارك 16 منتخبا في البطولة العربية للاواسط منها اربعة منتخبات غير عربية تشارك بدعوة.

ويلاقي المنتخب التونسي للاواسط الذي يدربه يوسف الزواوي يوم الخميس 24 جوان الجاري منتخب اوزباكستان في الجولة الثانية قبل ان يختتم مقابلات الدور الاول يوم الاحد 27 جوان بملاقاة منتخب السعودية.

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