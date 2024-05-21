الكفاءات التونسية بالخارج، ركيزة أساسية في معاضدة الجهود الوطنية لجلب الإستثمار.

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تعد الجالية التونسية بالخارج وخاصة منها الكفاءات لاسيما رجال الأعمال وأصحاب المشاريع وكذلك مسؤولي الهياكل الثنائية كغرف التجارة المشتركة في بلدان الاقامة بالاضافة الى ناشطي المجتمع المدني ، من الركائز الأساسية و الفاعلين القادرين على المساهمة في تجسيم أهداف الدبلوماسية الإقتصادية جنب إلى جنب مع البعثات الديبلوماسية وممثلي الهياكل الوطنية المتواجدة بالخارج من اجل تعزيز العلاقات الإقتصادية على جميع المستويات لا سيما على مستوى جلب الاستثمارات وبالتالي المساهمة في دفع التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا.



وفي هذا الإطار كان للكفاءات التونسية و الهياكل الثنائية المشتركة ببعض مدن الإقامة ، دور بارز ونشيط في انجاح محطات المهمة الترويجية لمنتدى تونس للإستثمار في دورته 21 التي شملت مجموعة من العواصم والمدن الأوروبية وهي مونيخ ومدريد وبروكسل وباريس وليون وروما في الفترة الممتدة من 08 الى 15 ماى 2024.





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وفي سياق هذه الحركية التي ميزت كافة محطات المهمة الترويجية ، كان لغرفة التجارة تونس -فرنسا CCFT و على غرار مختلف الفاعلين الذين ساهموا في تنظيم فعاليات هذه المهمة بمختلف المدن المعنية ، دور حيوي على مستوى جمع عدد هام من رجال الأعمال والفاعلين الإقتصاديين في منطقة Auvergne- Rhône-Alpes التي تعد من أبرز المناطق الإقتصادية ، بالإضافة الى تنظيم زيارات ميدانية إلى مؤسسات صناعية كبرى والمساهمة في ترتيب عدد من اللقاءات الرسمية مع مسؤولي المنطقة من ذلك النائب الأول لرئيس المنطقة.



و قد ثمنت فريال الورغي السبعي في ختام المهمة الترويجية ، جهود كافة الجهات الرسمية وخاصة سفراء و قناصل تونس بالبلدان المعنية ومنظمات الاعراف بكل من ايطاليا وفرنسا والغرف المشتركة وصندوق الودائع الإيطالي و مسؤولي مكاتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمفوضية الأوروبية بتونس والمؤسسة المالية الدولية (IFC) وكذلك الكفاءات التونسية التي حضرت في اللقاءات التي تمت برمجتها في انجاح هذه المهمة الترويجية، معربة عن تقديرها لهذه الجهود القيمة للمساهمة في تعزيز إشعاع تونس وفي دعم مسارها الاصلاحي والتنموي.

