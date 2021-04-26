الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الاثنين 26 أفريل 2021

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القصرين: إرتفاع ضحايا فيروس "كورونا" إلى 340 حالة والاصابات إلى 9256 إصابة والوضع الوبائي يصنف بـ"الخطير جدا"

باجة-كوفيد19: تسجيل حالتي وفاة و48 إصابة جديدة مع رصد أكثر من نصف الاصابات في مدينة باجة

صفاقس- كوفيد 19: فتح مركز محلي للتلقيح بجزيرة قرقنة وعودة النسق المرتفع للوفيات جراء الإصابة بالوباء

المنستير: تسجيل حالتي وفاة و186 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال ال48 ساعة الأخيرة

قابس: تسجيل حالتي وفاة و56 إصابة محليّة جديدة بفيروس "كورونا"

نابل-كوفيد19: تسجيل 4 وفيات و116 إصابة جديدة

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد بولاية القصرين، منذ بدء موجته الثانية إلى حدود اليوم الاثنين، إلى 340 حالة وفاة، والإصابات إلى 9256 إصابة منذ ظهور الجائحة، منها 7820 حالة شفاء، أي بنسبة تعافي تقدر بـ84 بالمائة، وفق ما ذكره كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، الدكتور منصف المحمدي.وبيّن المحمدي في تصريح لـ(وات)، أن الوضع الوبائي بالجهة "خطير جدا"، مبرزا أن عدد حالات الوفاة في تضاعف، حيث تم خلال الأسابيع الثلاث المنقضية تسجيل 44 وفاة، الى جانب الإرتفاع الملحوظ في حالات الإصابة.وأضاف، أن مؤشر التطور اليومي لعدد المقيمين بالمستشفيات المحلية وقسم الإنعاش في ارتفاع بدوره، لافتا في هذا الإطار، الى أنه يقيم حاليا بأجنحة الأكسجين بالمستشفيات المحلية 120 شخصا، فيما يقيم بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي 8 مصابين.وجدّد المحمدي، دعوته إلى كافة المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر ومواصلة التقيد بمقتضيات البروتوكول الصحي والإلتزام بقواعد حفظ الصحة والمبادرة بالتسجيل في منصة التلاقيح المضادة لفيروس "كورونا"، بإعتبارها السبيل العلمي الوحيد للتوقي من مخاطر هذا الوباء.وبخصوص حملة التلاقيح، ذكر ذات المصدر أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم منذ إنطلاق الحملة إلى حدود كامل يوم أمس الأحد، بلغ 8600 شخص، منهم 6390 شخصا تحصلوا على جرعة واحدة، و2885 تحصلوا على جرعتين.وأبرز، أن حملة التلاقيح متواصلة بالمركز الجهوي للتلاقيح بالحي الأولمبي بالقصرين المدينة، وسيتم قريبا إحداث مركز ثان للتلاقيح في معتمدية سبيطلة لتقريبه من متساكني معتمديات سبيطلة وسبيبة وجدليان والعيون.يذكر أن حملة تلقيح ميدانية، إنطلقت الخميس المنقضي، لفائدة المسنين الغير قادرين على التنقل إلى المركز الجهوي للتلاقيح لأسباب صحية وأخرى إجتماعية، ومن المنتظر أن تستهدف هذه الحملة 120 مسنا ومسنة بالجهة.شهد المستشفي الجهوي بباجة في موفى آخر الاسبوع المنقضي حالتي وفاة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد لامراة (58 سنة) ورجل (82 سنة)، وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بولاية باجة منذ بداية الجائحة الى 183 وفاة.وسجلت الجهة، خلال نفس الفترة ايضا، 48 اصابة جديدة بالوباء أغلبها بمدينة باجة بـ27 اصابة، فيما تتوزع بقية الاصابات على معتمديات تستور بـ3 حالات، وعمدون بـ3 حالات، ونفزة بـ8 حالات، وتبرسق بـ7 حالات، ليصل العدد الجملي للاصابات بالفيروس بالجهة منذ بداية الجائحة الى 5779 حالة من جملة 18415 تحليلا تم اجراؤه.هذا وبلغت نسبة التعافي من الفيروس91,97 بالمائة بعد تسجيل تعافي 5315 شخصا، حسب احصائيات تحصلت عليها "وات" من الادارة الجهوية للصحة.تميّزت الحالة الوبائية الخاصة بانتشار فيروس "كورونا" في ولاية صفاقس بفتح المركز محلي للتلقيح ضد الفيروس بجزيرة قرقنة انطلق، اليوم الاثنين، في تقديم خدمات التطعيم للمواطنين المسجلين بمنظومة التلقيح "إيفاكس"، وذلك في إطار تقريب الخدمات من أهالي الجزيرة وتجنيبهم عناء التنقل إلى مدينة صفاقس.ويعدّ هذا المركز الثالث من نوعه في الجهة إلى جانب المركز الجهوي بطريق الميناء بصفاقس، والمركز المحلي بساقية الداير، وقد خضع إلى عملية بيضاء يوم الجمعة الفارط للتأكد من جاهزيته.من جهة أخرى، عرفت صفاقس عودة للنسق المرتفع للوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء حيث سجلت في الـ24 ساعة الماضية 12 حالة وفاة كاملة بعد أن عرفت في الأيام الأربعة الفارطة ترجعا تدريجيا (من 13 إلى 6 وفيات).كما رصدت الجهة 95 إصابة جديدة بالفيروس على مجموع 264 تحليلا منجزا وسجلت 351 حالة تعافي من الوباء.ولا تزال مؤشرات الإيواء الطبي للمصابين مرتفعة في صفاقس حيث بلغ عدد المقيمين في قسم "كوفيد أكسيجين" 207 مصابين والمقيمين بأقسام "كوفيد إنعاش" 36 مصابا والمتكفل بهم في المصحات الخاصة 97 مصابا.جدير بالذكر أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في الجهة بلغت منذ بداية الجائحة إلى حد الآن 855 حالة وفاة، وعدد الحاملين للفيروس ناهز 31 ألف شخص وعدد المتعافين 27 ألفا.سجلت الدوائر الصحية بولاية المنستير خلال ال48 ساعة الأخيرة، حالتي وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و186 إصابة جديدة، و159 حالة تعافي، ليتطور المجموع منذ بداية الجائحة إلى 456 وفاة، و17 ألفا و651 إصابة من بينها إصابة من نوع السلالة البريطانية، و15 ألفا و245 حالة تعافي، وفق آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة صدرت امس الأحدوأفاد المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة (وات) بأنهّ من مجموع الإصابات التي سجلتها الجهة، إصابة واحدة من نوع السلالة البريطانية لامرأة تعمل بالجهة، نافيا وجود أية إصابات أخرى إلى حدّ الآن.وأضاف أنّ المرأة تعمل في إحدى المؤسسات أين رفع أعوان الصحة 06 عينات وكشفت التحاليل منذ أسبوع عن وجود حالة مصابة بالسلالة البريطانية، ويجرى حاليا انتظار نتائج التقطيع الجيني ل04 حالات أخرى.وتطور مجموع الحالات النشطة بالجهة إلى 1950 حالة من بينها 143 حالة مقيمة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، وبلغت النسبة الجهوية لإشغال أسرة "الكوفيد" 83 فاصل 1 في المائة.وسجلت الجهة تلقيح مجموع 20 ألفا و234 شخصا من بينهم 4007 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح ضدّ "الكوفيد19"أفاد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، يحي حمدي، بأن الجهة سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية، حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفيات بالجهة منذ بدء انتشار الفيروس إلى 372 حالة.وبيّن حمدي، في تصريح لـ(وات)، انه وعلى إثر إجراء 112 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بالفيروس، ثبتت إصابة 56 من بينهم، مشيرا الى ان هذه الاصابات توزعت الى 20 اصابة بوذرف، و12 اصابة بالمطوية، و11 اصابة بكل من مارث وغنوش، واصابتين بمنزل الحبيب.وقد ارتفع بذلك العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" ليبلغ 12199 اصابة، علما وأن 11239 من بين المصابين قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية .وتوجد حاليا بلاية قابس، 958 حالة نشطة للفيروس وناقلة للعدوى، منها 264 حالة بقابس الجنوبية، و172 حالة بمارث، و100 حالة بقابس المدينة، و91 حالة بمطماطة الجديدة، و89 حالة بالحامة.أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بنابل، في تقريرها الدوري الصادر مساء أمس الاحد في علاقة بالوضع الوبائي وانتشار فيروس كورونا المستجد بالجهة، عن تسجيل 116 إصابة محلية جديدة و 4 وفيات ليرتفع مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة 18471 و مجموع الوفيات إلى 588 وفاة.وتتوزع الوفيات الجديدة المسجلة على معتمديات سليمان، وقليبية، وبني خلاد، وقربة، وتتراوح أعمارهم بين 64 و81 سنة.ويبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة 1203 حالات، في حين ارتفع عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة ليبلغ 120 حالة إيواء.