سيدي بوزيد: انطلاق المجمع المائي في "النوايل" في تزويد السكان بماء الشرب اعتمادا على الطاقة الشمسية

وات -

انطلق المجمع التنموي الفلاحي "البركة" في منطقة "النوايل" من معتمدية بئر الحفي في ولاية سيدي بوزيد في العمل بالطاقة الشمسية لتزويد أهالي المنطقة بالماء الصالح للشرب.وبيّن رئيس المجمع التنموي الفلاحي "البركة" بالنوايل محمد النايلي في تصريح لـ(وات)، أنها التجربة الاولى من نوعها في تونس حيث أنجز المجمع على نفقته الخاصة هذا المشروع بتكلفة تناهز 85 الف دينار، وأضاف أن المجمع يواكب التطورات الرقمية اذ يستعمل الفوترة الرقمية والتحكّم عن بعد في المحطة المركزية للضخ.وذكر محمد النايلي أنه تم التفكير في الطاقة البديلة على خلفية الانقطاعات المتكررة في الكهرباء فصل الصيف وتعرض السكان للعطش، وأكد ان الطاقةالشمسية ايجابياتها هي القطع مع انقطاعات الكهرباء في وقت الذروة وتوفير حوالي 75 بالمائة من فاتورة الكهرباء.وأفاد والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون في تصريح لــ(وات)، أن الاعتماد على الطاقة الشمسية سيخفّف عبء مصاريف الكهرباء على المشرفين على المجمع والاعباء المالية على المشتركين وسيمكن من انتظام التزود بالماء.وحثّ االوالي كل القائمين على مجامع مائية وخاصة التي تعاني من مديونية مع الشركة التونسية للكهربء والغاز على الاستفادة من تجربة مجمع النوايل، وقال انه سيتم اخيار 13 مجمع مائي واحد من كل معتمدية لتكوينهم وتمكينهم من زيارة مجمع النوايل والانطلاق في تركيز الطاقة الشمسية بهم احتذاء بالتجربة مجمع النوايل، كما سيتم طرح موضوع مراجعة النصوص القانونية حتى تخول للجمعيات الانتفاع من منحة وكالة التحكم في الطاقة.واعتبر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد شكري ولها في تصريح لـ(وات)، ان مجمع النوايل قام بمشروع نموذجي ومن شأنه ان يوفر له المبالغ المالية الخاصة باستهلاك الكهرباء .وأضاف أنها"تجربة نموذجية ستدافع عليها مندوبية الفلاحية لتعميمها خاصة اأ استعمال الطاقة البديلة من شانها ان يضغط على التكلفة المالية".ويوجد في ولاية سيدي بوزيد ما يقارب 220 مجمعا مائيا من بينها حوالي 30 بالمائة مجامع مائية ذات جودة عالية وحوالي 30 بالمائة متوسطة الجودة في التدخل والبقية مجامع ضعيفة.