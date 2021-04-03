الرابطة 2: نادي منزل بوزلفة ومستقبل القصرين الى المستوى الاول لرابطة الهواة

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نزل نادي منزل بوزلفة ومستقبل القصرين الى المستوى الاول لرابطة الهواة في اعقاب الجولة الاخيرة للمجموعتين الثالثة والرابعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.ونزل نادي منزل بوزلفة الى الى رابطة الهواة رغم تساويه في النقاط مع سبورتينغ بن عروس 10 لكل منهما بسبب افضلية نادي بن عروس على مستوى فارق الاهداف في مرحلة الذهاب (+1 لبن عروس و0 لمنزل بوزلفة) بعد ان تساوى الفريقان ايضا في المواجهات المباشرة (الذهاب 1-1 والاياب 0-0).ويذكر ان الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة لم يتحدد بعد في ظل تعليق المصادقة على نتيجة مباراة مستقبل المحمدية والنجم الرادسي (7-7) وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي تم فتحه من قبل لجنة الاخلاقيات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم.سبورتينغ بن عروس - سكك الحديد الصفاقسي 0 - 0أمل جربة - القلعة الرياضية 0 - 1مستقبل قابس - نادي منزل بوزلفة 0 - 0مستقبل قابس 17 10 تاهل الى مرحلة الصعودأمل جربة 16 10 تاهل الى مرحلة الصعودسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالقلعة الرياضية 13 10سكك الحديد الصفاقسي 12 10سبورتينغ بن عروس 10 10سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسنادي منزل بوزلفة 10 10 نزل الى المستوى الاول من رابطة الهواةالمجموعة الرابعةمستقبل القصرين - الترجي الرياضي الجرجيسي 2 - 2النجم الرادسي - أمل حمام سوسة 2 - 0أولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل المحمدية 1 - 2الترجي الرياضي الجرجيسي 20 10 تاهل الى مرحلة الصعودأمل حمام سوسة 17 10 تاهل الى مرحلة الصعودسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمستقبل المحمدية 13 9أولمبيك سيدي بوزيد 12 10النجم الرادسي 11 9سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمستقبل القصرين 7 10 نزل الى المستوى الاول من رابطة الهواة