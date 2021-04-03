الرابطة 2: نادي منزل بوزلفة ومستقبل القصرين الى المستوى الاول لرابطة الهواة

وات - نزل نادي منزل بوزلفة ومستقبل القصرين الى المستوى الاول لرابطة الهواة في اعقاب الجولة الاخيرة للمجموعتين الثالثة والرابعة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
ونزل نادي منزل بوزلفة الى الى رابطة الهواة رغم تساويه في النقاط مع سبورتينغ بن عروس 10 لكل منهما بسبب افضلية نادي بن عروس على مستوى فارق الاهداف في مرحلة الذهاب (+1 لبن عروس و0 لمنزل بوزلفة) بعد ان تساوى الفريقان ايضا في المواجهات المباشرة (الذهاب 1-1 والاياب 0-0).
ويذكر ان الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة لم يتحدد بعد في ظل تعليق المصادقة على نتيجة مباراة مستقبل المحمدية والنجم الرادسي (7-7) وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي تم فتحه من قبل لجنة الاخلاقيات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم.
نتائج الجولة الاخيرة والترتيب
المجموعة الثالثة
سبورتينغ بن عروس - سكك الحديد الصفاقسي 0 - 0
أمل جربة - القلعة الرياضية 0 - 1
مستقبل قابس - نادي منزل بوزلفة 0 - 0
الترتيب:
الفريق النقاط لعب
مستقبل قابس 17 10 تاهل الى مرحلة الصعود
أمل جربة 16 10 تاهل الى مرحلة الصعود
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القلعة الرياضية 13 10
سكك الحديد الصفاقسي 12 10
سبورتينغ بن عروس 10 10
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نادي منزل بوزلفة 10 10 نزل الى المستوى الاول من رابطة الهواة
المجموعة الرابعة
مستقبل القصرين - الترجي الرياضي الجرجيسي 2 - 2
النجم الرادسي - أمل حمام سوسة 2 - 0
أولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل المحمدية 1 - 2
الترتيب:
الفريق النقاط لعب
الترجي الرياضي الجرجيسي 20 10 تاهل الى مرحلة الصعود
أمل حمام سوسة 17 10 تاهل الى مرحلة الصعود
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مستقبل المحمدية 13 9
أولمبيك سيدي بوزيد 12 10
النجم الرادسي 11 9
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مستقبل القصرين 7 10 نزل الى المستوى الاول من رابطة الهواة
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
ونزل نادي منزل بوزلفة الى الى رابطة الهواة رغم تساويه في النقاط مع سبورتينغ بن عروس 10 لكل منهما بسبب افضلية نادي بن عروس على مستوى فارق الاهداف في مرحلة الذهاب (+1 لبن عروس و0 لمنزل بوزلفة) بعد ان تساوى الفريقان ايضا في المواجهات المباشرة (الذهاب 1-1 والاياب 0-0).
ويذكر ان الترتيب النهائي للمجموعة الرابعة لم يتحدد بعد في ظل تعليق المصادقة على نتيجة مباراة مستقبل المحمدية والنجم الرادسي (7-7) وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي تم فتحه من قبل لجنة الاخلاقيات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم.
نتائج الجولة الاخيرة والترتيب
المجموعة الثالثة
سبورتينغ بن عروس - سكك الحديد الصفاقسي 0 - 0
أمل جربة - القلعة الرياضية 0 - 1
مستقبل قابس - نادي منزل بوزلفة 0 - 0
الترتيب:
الفريق النقاط لعب
مستقبل قابس 17 10 تاهل الى مرحلة الصعود
أمل جربة 16 10 تاهل الى مرحلة الصعود
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
القلعة الرياضية 13 10
سكك الحديد الصفاقسي 12 10
سبورتينغ بن عروس 10 10
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
نادي منزل بوزلفة 10 10 نزل الى المستوى الاول من رابطة الهواة
المجموعة الرابعة
مستقبل القصرين - الترجي الرياضي الجرجيسي 2 - 2
النجم الرادسي - أمل حمام سوسة 2 - 0
أولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل المحمدية 1 - 2
الترتيب:
الفريق النقاط لعب
الترجي الرياضي الجرجيسي 20 10 تاهل الى مرحلة الصعود
أمل حمام سوسة 17 10 تاهل الى مرحلة الصعود
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
مستقبل المحمدية 13 9
أولمبيك سيدي بوزيد 12 10
النجم الرادسي 11 9
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس
مستقبل القصرين 7 10 نزل الى المستوى الاول من رابطة الهواة
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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