جندوبة: الشاهد يشرف على امضاء اتفاقيات ستوفر 1000 موطن شغل في إطار مشروع التصرف المندمج في المشاهد الغابية

Jeudi 16 Mai 2019



باب نات

وستمكن هاتان الاتفاقيتان من:

- في إطار مشروع التصرف المندمج في المشاهد الغابية بولاية جندوبة، أشرف اليوم الخميس 16 ماي 2019، يوسف الشاهد رئيس الحكومة صحبة سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على امضاء عقود انتاج بين مجامع التنمية الفلاحية والفاعليين الاقتصاديين بالولاية، حيث تم امضاء اتفاقيتين، الأولى بين مجمع التنمية الفلاحية “وادي الزان” بالتباينية بعين دراهم مع شركة “أجنة تونس” والثانية بين مجمع التنمية الفلاحية “البركة” بالتباينية وعين دراهم مع شركة “أجنة تونس”.وتهدف الاتفاقيتان المحددة بـ 3 سنوات الى التشارك في مجال استغلال القمم النامية للريحان لاستخراج زيوته بمنطقة جندوبةمع المحافظة على الثروة الغابية وترشيد استغلال مواردها وحمايتها خاصة من مخاطر الحريق.– توفير 1000 موطن شغل قارا ابتداء من تاريخ امضائهما– مكافحة ظاهرة الاقتصاد الموازي وارساء اقتصاد منظم– التزام المستثمر بفتح مصنع بالمنطقة الريفية واقتناء كامل كميات المنتوج– التزام المستثمر بتوفر التغطية الاجتماعية لكافة العملة– توفير النقل اللائق للعاملةكما تمكن هذه الاتفاقيات المنتجين (مجامع التنمية الفلاحية ) والفاعلين الاقتصاديين (مصدرين، مؤسسات صغرى أو متوسطة) من ضمان سوق للمنتوج مع قيمة مضافة عالية وجودة تتماشى مع متطلبات السوق من جهة وتخول للفاعلين الاقتصاديين التمتع بمخزون من المواد الأولية طيلة سريان الاتفاقية من جهة أخرى.وجاءت هذه العقود في مرحلة ثانية بعد ما تم، في مرحلة أولى، امضاء اتفاقيات التصرف التشاركي بين مجامع التنمية الفلاحية المحدثة بمناطق تدخل المشروع والإدارة العامة للغابات والتي تم من خلالها منح المجامع الحق في استغلال الثروة الغابية مقابل المحافظة عليها.