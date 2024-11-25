منوبة: وفاة إطار أمني أثناء مطاردة عنصر إجرامي خطير

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/samu2015.jpg width=100 align=left border=0>

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في منوبة اليوم بفتح تحقيق إثر وفاة إطار أمني خلال مطاردته لعنصر إجرامي خطير مفتش عنه. كما أمرت النيابة برفع الجثة وعرضها على مصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.



وبحسب المعطيات المتوفرة، كان الإطار الأمني يؤدي واجبه في مطاردة أحد المنحرفين المطلوبين للعدالة، عندما تعرض لحادث مرور إثر اصطدام سيارة به. وعلى الرغم من التدخل السريع لوحدات الحماية المدنية في منوبة ونقل الضحية لتلقي الإسعافات، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجروحه.

وتم تكليف الجهات المختصة بمتابعة التحقيق لتحديد المسؤوليات، في الوقت الذي عبّر فيه زملاء الفقيد عن أسفهم الشديد لهذه الحادثة التي وقعت أثناء أدائه لمهامه الأمنية.



...





هذه الحادثة تعيد التذكير بالمخاطر التي تواجه أفراد الأمن أثناء القيام بواجباتهم لحماية المواطنين وضمان استتباب الأمن.