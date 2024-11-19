والي القصرين يُحيل ملف شركة السكك الحديدية بالجهة إلى مصالح رئاسة الجمهورية

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قرر والي القصرين، زياد الطرابلسي، الثلاثاء 19 نوفمبر، إحالة ملف فرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية بالقصرين، إلى مصالح رئاسة الجمهورية بعد تسجيل عديد النقائص والإخلالات ومظاهر التقصير والإهدار للمال العام، خلال زيارة غير معلنة أداها للشركة، وفق ما أوردته ولاية القصرين عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك



وعاين الوالي خلال الزيارة عديد النقائص والإخلالات ومظاهر التقصير و الإهدار للمال العام، منها خاصة :

* عدم تسجيل أي دلائل عن وجود عمل فعلي بفرع الشركة بالجهة، رغم وجود تسعة عشر (19) عونا يتقاضون أجورهم دون أي عمل منجز.



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حالة الإهمال التام للمقرات التابعة للشركة ولخطوط السكك الحديدية.

* توقف رحلات القطارات على كافة خطوط النقل الحديدي بالجهة منذ أكثر من 14 عاما (الخط رقم 6 : القصرين تونس عبر القلعة الخصبة ، الخط رقم :11 القصرين سوسة عبر سبيطلة ، الخط رقم 15القصرين قابس عبر فريانة ماجل بلعباس ، علما أنّ نشاطها كان يقتصر على نقل البضائع.

* تعرض الملك العمومي للسكك الحديدية لإعتداءات كبيرة، في ظل نقص المراقبة والتدخل العاجل لرفع قضايا ضدّ المعتدين قبل إستفحال مظاهر الإعتداء.

* تعطّل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المعتدين، علما وأنّه جاري التنسيق مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد تدعيم المراقبة الدائمة وإيجاد الحلول اللازمة لحماية الملك العمومي.





حالة الإهمال التام للمقرات التابعة للشركة ولخطوط السكك الحديدية.* توقف رحلات القطارات على كافة خطوط النقل الحديدي بالجهة منذ أكثر من 14 عاما (الخط رقم 6 : القصرين تونس عبر القلعة الخصبة ، الخط رقم :11 القصرين سوسة عبر سبيطلة ، الخط رقم 15القصرين قابس عبر فريانة ماجل بلعباس ، علما أنّ نشاطها كان يقتصر على نقل البضائع.* تعرض الملك العمومي للسكك الحديدية لإعتداءات كبيرة، في ظل نقص المراقبة والتدخل العاجل لرفع قضايا ضدّ المعتدين قبل إستفحال مظاهر الإعتداء.* تعطّل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المعتدين، علما وأنّه جاري التنسيق مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قصد تدعيم المراقبة الدائمة وإيجاد الحلول اللازمة لحماية الملك العمومي.