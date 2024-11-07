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يمينة الزغلامي توضّح حقيقة مداهمة منزلها وإيقافها ‎

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Bookmark article    Publié le Jeudi 07 Novembre 2024 - 09:30 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تداولت منذ ليلة الاربعاء 6 نوفمبر، عديد الصفحات خبرا يفيد بأن فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل النائبة السابقة والقيادية بحركة النهضة يمينة الزغلامي قبل ايقافها.
وردّا على ما تم تداوله نشرت يمينة الزغلامي تدوينة بصفحتها الرسمية على الفايسبوك مشيرة الي انه لا صحة لخبر ايقافها وقالت الزغلامي "الحمد.لله وربي يحفظنا من الاكاذيب والاشاعات والتشويه".


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