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14 سنة سجنا في حق القيادي الداعشي هشام كرومة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 01 Novembre 2024 - 12:52 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قضت مؤخرا هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستىناف بتونس ،ب14 سنة سجنا في حق الارهابي والقيادي الداعشي هشام كرومة وذلك في قضية تعلقت بسفره الى سوريا والقتال ضمن تنظيم داعش الارهابي اشرافه على معسكرات التدريب هناك وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.

يذكر ان كرومة حوكم خلال الاسبوع الفارط ب20 سنة سجنا من قبل هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،وذلك في قضبة تعلقت بتسفير الشبان الى معسكرات تنظيم داعش الارهابي للقتال في صفوفه....


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