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أحمد سعد: أحترم المرأة التونسية وأعتذر منها ولن أعتذر من منظمة الحفل مدى حياتي

Publié le Mardi 04 Juillet 2023 - 20:31 قراءة: 1 د, 26 ث
      
أوضح الفنان المصري أحمد سعد أن العقد الذي أمضاه مع المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة ببنزرت يتضمن فصلا ينص على عدم ادلائه بأي تصريح اعلامي مضيفا أنه لم يقدم كذلك وعدا لمديرة المهرجان بالتصريح لوسائل الاعلام.
وأضاف سعد لدى تدخله اليوم الثلاثاء ببرنامج فن Time أنه أبلغ مديرة المهرجان رفضه القيام بأي تصريح قبل امضاء العقد وذلك باعتبار أنه سيقوم بمؤتمر صحفي في مهرجان قرطاج الدولي.
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وعبر الفنان المصري عن احترامه للمرأة التونسية قائلا أعتذر منها ان فهمتني بطريقة خاطئة لافتا الى أنه لن يعتذر مدى حياته من مديرة المهرجان التي لا تمثل المرأة التونسية.
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وقال أحمد سعد انه كان يظن أنه سيغني في مهرجان بنزرت الدولي منتقدا ما اعتبره سوء تنظيم للمهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة ببنزرت.
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وبخصوص الأجر الذي تقاضاه للغناء في هذا المهرجان شدد الفنان المصري على أنه من أسرار العقد التي يمنع أحد بنوده افشائها لافتا الى أن مجموعة من الأسباب دفعته لمقاضاة مديرة المهرجان من بينها افشاء أسرار العقد و تحريض الصحفيين عليه.
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