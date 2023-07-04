أحمد سعد: أحترم المرأة التونسية وأعتذر منها ولن أعتذر من منظمة الحفل مدى حياتي

أوضح الفنان المصري أحمد سعد أن العقد الذي أمضاه مع المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة ببنزرت يتضمن فصلا ينص على عدم ادلائه بأي تصريح اعلامي مضيفا أنه لم يقدم كذلك وعدا لمديرة المهرجان بالتصريح لوسائل الاعلام.وأضاف سعد لدى تدخله اليوم الثلاثاء ببرنامج فن Time أنه أبلغ مديرة المهرجان رفضه القيام بأي تصريح قبل امضاء العقد وذلك باعتبار أنه سيقوم بمؤتمر صحفي في مهرجان قرطاج الدولي.وعبر الفنان المصري عن احترامه للمرأة التونسية قائلا أعتذر منها ان فهمتني بطريقة خاطئة لافتا الى أنه لن يعتذر مدى حياته من مديرة المهرجان التي لا تمثل المرأة التونسية.