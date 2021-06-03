العاصمة: إيداع طبيب السجن بشبهة التّحرش‎

علمت اذاعة موزاييك أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت اليوم الخميس 3 جوان 2021 بطاقة إيداع بالسجن في حق طبيب مختص يملك عيادة بأحواز العاصمة، وذلك على إثر تورطه أمس الأربعاء في التحرش بمريضة عمرها 22 عاما .وتفيد الأبحاث بأن الطبيب عمد إلى إغلاق باب العيادة إلاّ أن الحريفة نجحت في الإفلات من قبضته وأبلغت أعوان الأمن بما تعرضت إليه.وبعد سماع تصريحات الطرفين تقرر الاحتفاظ بالطبيب، قبل أن يتم اليوم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه في انتظار محاكمته من أجل ما نسب إليه من أفعال.