الأسر بولايات زغوان والمهدية ومنّوبة تتصدّر قائمة المستفيدين من موارد الرزق (وزارة الاسرة)

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تصدّرت الأسر ذات الوضعيات الخاصة بولايات زغوان والمهدية ومنوبة قائمة الأسر المستفيدة من موارد الرزق في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة.



وانتفع بهذه الموارد التي وزعتها المندوبيات الجهوية للأسرة والمرأة 65 أسرة بولاية زغوان، و56 أسرة بولاية المهديّة، و51 أسرة بولاية منوبة، وفق بلاغ نشرته مساء اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار والسن.





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كما شملت هذه الموارد 43 أسرة بولاية سيدي بوزيد، و41 بولاية قبلّي و40 أسرة بولاية تطاوين، و41 أسرة بولاية المنستير، و41 أسرة بولاية قابس، و34 أسرة بولاية تونس و18 أسرة بولاية نابل، و10 أسر بولاية سليانة و07 أسر بولاية أريانة، و03 أسر بولاية بن عروس وأسرتين بولاية الكاف.



وجاء الإعلان عن توزيع هذه الموارد اليوم الأربعاء من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن آمال بلحاج موسى بمناسبة إحياء تونس لليوم العالمي للأسرة.



ويستهدف البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة عائلي أسرهم من الجنسين وأبناء الأسر ذات الوضعيّات الخاصّة من أصحاب الشّهادات أو ذوي الخبرة المهنيّة والعاطلين عن العمل والأسر ذات الوليّ الواحد الفقيرة أو المحدودة الدّخل والأسر الفقيرة وذات الدّخل المحدود والأسر المُهدّدة بخطر الإرهاب والتطرّف العنيف...



ويندرج برنامج التّمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة في إطار مساهمة وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ في إرساء منوال تنمية مستجدّ ومستدام لفائدة الأسر لحمايتهم من الفقر والهشاشة ووقايتهم من مختلف مظاهر العُنف الاقتصادي.