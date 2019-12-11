صبري بشطبجي يترأس الوفد التونسي في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بمصر

Mercredi 11 Decembre 2019



باب نات

- يترأس كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري بشطبجي الوفد التونسي المشارك في الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يوميْ 11 و12 ديسمبر 2019 بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية و وزراء الخارجية لدول القارة. ويهدف هذا المنتدى إلى التباحث في سبل تعزيز الاستثمار في موارد القارة بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بها تحقيقا للتنمية المستدامة في إطار إستراتيجية وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لةوارة الخارجية, إلى تقليص تأثير النزاعات في القارة الإفريقية على التنمية المستدامة وتشجيع وتحفيز مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة المشاريع التنموية في القارة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشراكات الاقتصادية. وتشتمل أشغال المنتدى على جلسات وورشات عمل حول التحديات الأمنية والاقتصادية في القارة والتعاون بين دول القارة لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة، علاوة على تطوير دور دول القارة والاتحاد الإفريقي في حلّ الأزمات في منطقة الساحل والصحراء وليبيا. كما تتناول هذه الورشات المسائل المتعلقة بتمويل التنمية الاقتصادية في إفريقيا بعد فترات النزاعات وإعادة الإعمار، وتعزيز دور المرأة والشباب في تحقيق السلام والأمن والتنمية في إفريقيا، وإقامة تعاون إقليمي بين دول القارة لتحقيق السلام.