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إيطاليا.. فيديو لأكثر من 150 رجلا يؤدون التحية الفاشية وميلوني تدافع عن حكومتها

Publié le Samedi 13 Janvier 2024 - 10:25 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أثار مقطع فيديو لأكثر من 150 رجلا يؤدون تحية الفاشية وسط العاصمة روما غضبا في إيطاليا، بينما وصفت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ردود الأفعال بأنها "هجمات غير مبررة على حكومتها".

ووقع هذا الحدث، الذي يخضع الآن للتحقيق من قبل الشرطة الإيطالية، في 7 يناير الجاري خلال إحياء الذكرى السنوية لمقتل ثلاثة نشطاء من الفاشيين الجدد قبل 46 عاما.

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ويقام هذا الحدث سنويا بحسب ما ذكره أحد الشهود لـ"سي إن إن" الذي يعيش بالقرب من مكان أداء التحية وهو المقر السابق لحزب "الحركة الاجتماعية" الإيطالي المنحل الآن، والذي انبعث من رماد الحزب الفاشي للديكتاتور بينيتو موسوليني بعد الحرب العالمية الثانية.

وقالت "سي إن إن" إنه ذات الحزب الذي بدأت منه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني مسيرتها السياسية عندما كانت شابة، وهو الحزب الذي بنت منه حركة "إخوة إيطاليا".

يشار إلى أن زعماء المعارضة في إيطاليا يطالبون ميلوني بحظر أحزاب الفاشية الجديدة، ورفضت ميلوني التعليق مباشرة على الحدث ولكنها وصفت ردود الفعل بأنها "هجمات غير مبررة على حكومتها".


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