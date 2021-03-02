مصر.. لاعب الزمالك "بن شرقي" يوقف أستاذا جامعيا عن العمل

الأناضول -

جامعة "سوهاج" جنوبي البلاد أوقفت أكاديميا عن العمل على خلفية وضعه سؤالا لطلابه في الامتحان افترض فيه وفاة اللاعب المغربي المحترف في صفوف النادي المصري ما أثار غضب الجمهور..

أحالت جامعة مصرية أكاديميا للتحقيق وأوقفته عن العمل مؤقتا، الثلاثاء، لوضعه سؤالا بامتحان جامعي، يفترض وفاة اللاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي، المحترف في صفوف نادي الزمالك، ما أثار غضب جماهير الفريق.وحسب وسائل إعلام مصرية، وضع الأكاديمي أحمد عبد الموجود سؤالا عن بن شرقي، الإثنين، في مادة "تنازع القوانين" للفرقة الرابعة في كلية الحقوق جامعة سوهاج (جنوب)، قبل أن يتناقل رواد منصات التواصل، لا سيما مشجعي الزمالك ورقة السؤال بطريقة غاضبة.وتصدر وسم (هاشتاغ) ينتقد الأكاديمي، الثلاثاء، المرتبة الثانية في الوسوم الأكثر تداولا على "تويتر" حتى الساعة 15:20 ت.غ.وحسب الورقة المتداولة، التي لم يتسن للأناضول التأكد من صحتها، يتضمن السؤال مناقشة تنازع حول ميراث للاعب المغربي عقب وفاته افتراضيا متأثرا بإصابته بكورونا.وتحت الوسم، تساءل حساب مشجع زملكاوي باسم "Shafek mahmoud ": "أين محامو الزمالك من هذا التعدي الصريح على إنسان ذنبه الوحيد أنه يرتدي تيشرت النادي (؟)".وقال حساب باسم "Nasser El5waga": "ضاعت الحقوق في كلية الحقوق، نناشد السفارة المغربية لرفع دعوى قضائية ضد هذا الدكتور (الأكاديمي)".بدورها، قالت جامعة سوهاج (حكومية) في بيان مساء الثلاثاء، إنها "تحترم نادي الزمالك ولاعبيه وجمهوره، مثله كسائر الأندية وجماهيرها".وأوضحت أنها "تدرك أن أستاذ المادة كان يجب أن يكون أشد حرصا من ذلك، لكنها تؤكد أن أسئلة الامتحان هي مسؤولية واضعه".وأضافت: "لذا قررت الجامعة إيقاف ندب أستاذ المادة مع مخاطبة رئيس الجامعة للتحقيق في الأمر".والتزم بن شرقي وإدارة نادي الزمالك الصمت، دون أي تعليق حتى الساعة 16:45 ت.غ.وأشرف بن شرقي (26 عاما) لاعب كرة قدم مغربي بدأ في نادي الوداد البيضاوي، وفي يوليو/ تموز 2019، وقع عقدا مع الزمالك لمدة 3 مواسم.