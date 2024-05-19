مدينة العلوم بتونس تنظم يوم السبت 8 جوان المقبل أنشطة علمية وتحسيسية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/citedessciences.jpg width=100 align=left border=0>

تنظّم مدينة العلوم بتونس، يوم السبت 8 جوان المقبل مجموعة من الأنشطة العلمية والتحسيسية، بمناسبة الاحتفال ب"اليوم العالمي للبيئة" الموافق ليوم 5 جوان من كل سنة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات العلمية والهياكل العمومية.



ويتركز برنامج احتفال مدينة العلوم بيوم البيئة العالمي لهذه السنة، على 4 محاور رئيسية وهي "القدرة على التكيف مع الجفاف والتغير المناخي"، و"الذكاء الاصطناعي من أجل البيئة"، و"الابتكار والقضايا البيئية"، و"الصحافة البيئية في تونس".





...



وتهدف هذه الأنشطة المبرمجة إلى توعية صناع القرار والمواطنين ومختلف المتدخلين في قضايا البيئة وحثّهم على تبني استراتيجيات وإجراءات على المدى القصير والمتوسط والطويل لحماية البيئة من التلوث وتكريس التنمية المستدامة.



وتشمل التظاهرة، المفتوحة للعموم، سلسلة من المحاضرات، وجلسات النقاش، وورشات علمية، وأجنحة عرض للمشاريع البيئية، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي حول القضايا البيئية.



ويندرج الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة ضمن العمل الجماعي التشاركي لحماية البيئة والتنمية المستدامة من خلال مزيد التوعية بقضاياها وتحدياتها لتوفير بيئة سليمة ومقاومة التغيرات المناخية والحد من انهيار التنوع البيولوجي وغيرها.