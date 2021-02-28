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يوفنتوس يعود بتعادل مخيب من أرض هيلاس فيرونا

@juventusfc/twitter
Publié le Dimanche 28 Février 2021 - 06:17 قراءة: 0 د, 27 ث
واصل يوفنتوس نزيف النقاط بتعادله أمام مضيفه هيلاس فيرونا بهدف لمثله، السبت، ضمن الجولة 24 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم يوفنتوس أولا بهدف أحرزه كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 49، بعد تمريرة حاسمة من فريدريكو كييزا وصلت إلى النجم البرتغالي الذي سدد بقوة داخل الشباك.


وبحث فيرونا عن التعديل إلى أن جاءت الدقيقة 78، حين نجح التشيكي أنتونين باراك بهز شباك يوفنتوس برأسية استقرت عن يسار الحارس فويتشيك تشيزني.

وبات في رصيد يوفنتوس 46 نقطة يحتل بها المركز الثالث مؤقتا، في حين وصل هيلاس فيرونا للنقطة 35 وصعد إلى المركز الثامن.



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