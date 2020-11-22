   Salateen Tarab - ياللي زرعتو البرتقال  

قاض أمريكي يرفض طعن ترامب في صحة أصوات بنسلفانيا

Publié le Dimanche 22 Novembre 2020 - 07:41 قراءة: 0 د, 26 ث
وكالات - رفض القاضي الاتحادي الأمريكي ماثيو بران يوم السبت دعوى قضائية رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب، على استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.

وقال بران إن الدعوى تضمنت "حججا قانونية واهية واتهامات قائمة على التكهنات".


وأحدث هذا الحكم ضربة جديدة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء نتائج انتخابات 3 نوفمبر التي خسرها أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن حسب المعلومات غير الرسمية.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن مسؤولي ولاية بنسلفانيا يمكنهم الآن المصادقة على النتائج التي تظهر تفوق بايدن بأكثر من 80 ألف صوت.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215480



En continu

Toutes les news

الأحد 22 نوفمبر 2020 | 7 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:08 14:47 12:13 07:05 05:34
15°
 17° % 87 :الرطــوبة
تونــس 15°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
17°-1520°-1619°-1519°-1320°-14
  • Avoirs en devises
    21486,3

  • (20 nov)
  • Jours d'importation
    148
  •              1 € = 3,25254 DT        1$ =2,73857 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 nov)   1425,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة