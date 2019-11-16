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في سابقة.. الرئيس التونسي يخط بيده رسالة تكليف تشكيل الحكومة

Samedi 16 Novembre 2019

Samedi 16 Novembre 2019
الأناضول - تونس/ يسرى ونّاس - لأوّل مرة في تونس وبعيدا عن رسالات التكليف "الكلاسيكية"، حرر رئيس الجمهورية قيس سعيد بخط يده رسالة تكليف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبخط مغربيّ، كتب سعيد في الرسالة: "عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من دستور الجُمهورية التونسية وبناء على ترشيحكم من قبل الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب لتكوين الحكومة، أتشرف بدعوتكم لتكوينها ومديّ بقائمة أعضائها المقترحين، على أن يتم التشاور بيننا بالنسبة إلى وزيري الخارجية والدفاع".


ونُشر نص رسالة التكليف على الصفحة الرّسمية لرئاسة الجمهورية التونسية ولاقت حتى صباح السبت آلاف الإعجابات من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونالت الصورة استحسان الكثيرين، الذين اعتبروا في تعليقاتهم هذا الأسلوب تثمينا من رئيس الجمهورية للخطّ العربي واللغة العربيّة.

كما لفت انتباه الكثيرين اعتماد التاريخ الهجري في وثيقة رسميّة لأوّل مرّة، إضافة إلى البسملة في بداية النص.

يشار أن رسالات التكليف السابقة كانت عادة ما ترقم بالحاسوب وتعتمد التاريخ الميلادي.

وعُرف قيس سعيد وهو أستاذ قانون دستوري وخبير في هذا المجال، بفصاحته وبلاغته كما كانت أغلب تصريحاته الإعلامية تعتمد على اللغة العربية.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192770

Aziz75  (France)  |Samedi 16 Novembre 2019 à 12h 01m |           
أحسنت عملا يا سيادة الرءيس.

Azzah  (France)  |Samedi 16 Novembre 2019 à 11h 58m |           
Merci,

Merci pour cette Basmalah en ouverture

Merci pour cette date de notre calendrier hégirien posée en premier,

Merci pour cette graphie qui relie enfin avec notre Histoire

Autrement dit merci d'avoir rompu avec les manières de singe imitant la coloniale qui a sévi à la tete de l'Etat depuis la dite-indépendance et qui n'en a jamais été une du fait même de ces singeries.

Merci d'avoir rompu avec le colonialisme visuel avec le colonialisme temporel avec le colonialisme contre lequel nos pères ont donné leurs vies et nous-mêmes avons été poussés à l'exil car c'est en France que la langue française est légitime, non chez nous, car c'est en Europe que le calendrier qui démarre Ap. JC est légitime, non chez nous, car c'est en Europe que les lois sont légitimement liées à l'histoire et à la mentalité européeenne
non chez nous.

Rien que par cet écrit, notre président a enfin relié à nous peuple tunisien notre Histoire



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