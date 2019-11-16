في سابقة.. الرئيس التونسي يخط بيده رسالة تكليف تشكيل الحكومة

Samedi 16 Novembre 2019



الأناضول

لأوّل مرة في تونس وبعيدا عن رسالات التكليف "الكلاسيكية"، حرر رئيس الجمهورية قيس سعيد بخط يده رسالة تكليف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة.وبخط مغربيّ، كتب سعيد في الرسالة: "عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من دستور الجُمهورية التونسية وبناء على ترشيحكم من قبل الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب لتكوين الحكومة، أتشرف بدعوتكم لتكوينها ومديّ بقائمة أعضائها المقترحين، على أن يتم التشاور بيننا بالنسبة إلى وزيري الخارجية والدفاع".ونُشر نص رسالة التكليف على الصفحة الرّسمية لرئاسة الجمهورية التونسية ولاقت حتى صباح السبت آلاف الإعجابات من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.ونالت الصورة استحسان الكثيرين، الذين اعتبروا في تعليقاتهم هذا الأسلوب تثمينا من رئيس الجمهورية للخطّ العربي واللغة العربيّة.كما لفت انتباه الكثيرين اعتماد التاريخ الهجري في وثيقة رسميّة لأوّل مرّة، إضافة إلى البسملة في بداية النص.يشار أن رسالات التكليف السابقة كانت عادة ما ترقم بالحاسوب وتعتمد التاريخ الميلادي.وعُرف قيس سعيد وهو أستاذ قانون دستوري وخبير في هذا المجال، بفصاحته وبلاغته كما كانت أغلب تصريحاته الإعلامية تعتمد على اللغة العربية.