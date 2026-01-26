Babnet   Latest update 16:16 Tunis

الملعب القابسي: انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب لطفي الجبالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69777b3f69ceb1.38329208_gfmqonlpekhji.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 26 Janvier 2026 - 15:30
      
أعلنت الهيئة المديرة للملعب القابسي اليوم الاثنين عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب لطفي الجبالي.

وكان الملعب القابسي الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية قد تعاقد في أكتوبر الماضي مع المدرب لطفي الجبالي الذي سبق له تدريب أكثر من فريق على غرار سكك الحديد الصفاقسي وقوافل قفصة ومستقبل سليمان.


وجاءت القطيعة مع المدرب لطفي الجبالي اثر تحقيق الملعب القابسي لتعادلين متتاليين أمام كل من النادي القربي بنتيجة 1 - 1 خارج ميدانه وأمام هلال الرديف بنتيجة 1 - 1 على ميدانه لحساب الجولتين 14 و 15 من منافسات المجموعة الثانية 
ويحتل الملعب القابسي المرتبة الثانية في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 29 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر تقدم ساقية الدائر.
