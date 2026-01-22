الرابطة الثانية: الملعب القابسي ينتدب اللاعب ياسر المشرقي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69727a3cc8b797.77092681_fhgjopelmknqi.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الملعب القابسي الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم (المجموعة الثانية) اليوم الخميس عن انتداب اللاعب ياسر المشرقي.

ويشغل المشرقي، البالغ من العمر 26 سنة، خطة ظهير ايمن، وهو متكون في النادي الرياضي البنزرتي الذي زاول فيه مسيرته الى غاية صنف الاكابر، قبل ان ينتقل الى مستقبل المرسى.

ويحتل فريق الستيدة المركز الثاني في البطولة برصيد 28 نقطة اثر مرور 14 جولة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر تقدم ساقية الداير.