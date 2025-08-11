Babnet   Latest update 22:25 Tunis

وزير الشباب والرياضة يكرّم الجمعيات الرياضية لكرة القدم التي حققت الصعود الى المستوى الثاني من رابطة الهواة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689a44f9bdbb53.83136308_njifemghlqkop.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 11 Août 2025 - 20:30
      
إستقبل وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي صباح اليوم الإثنين، رؤساء وممثلي الجمعيات الرياضية لكرة القدم، التي حقّقت الصعود الى المستوى الثاني من الرابطة الوطنية للهواة خلال الموسم الرياضي 2024-2025.

 وتم خلال اللقاء، التطرق إلى عدد من التحدّيات، التي تواجهها هذه الجمعيات الصغرى، والتي تمحورت أساسا في النظر في التسريع في صرف المنح وإرتفاع تكاليف التنقل ووضعية البنية التحتية للمنشآت الرياضية والمنح التكميلية.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء، بعد تجديد تهانيه للفرق الصاعدة، حرص الدولة على دعم هذه الجمعيات الصغرى وإيلائها الأهمية القصوى، اعتبارا لدورها الاجتماعي والتربوي الهام، معتبرا إياها النواة الأساسية في المنظومة الرياضية.

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن سلطة الإشراف تعمل ضمن استراتيجيتها الجديدة، على الترفيع في المنح الموجهة خصيصا للجمعيات "الصغرى" والترفيع في منح التنقل، إلى جانب التسريع في صرف منحة الدعم العمومي والمنح التكميلية، داعيا في السياق ذاته الى إعطاء الأولوية المطلقة للجمعيات الرياضية المدنية في استغلال المنشآت الرياضية ثم بدرجة ثانية للأكاديميات الرياضية الخاصة مع ضرورة الصيانة الدورية ضمانا لديمومتها.
وشمل حفل التكريم الجمعية الرياضية بالبطان وجمعية الشباب الرياضي بالحرايرية والملعب الرياضي بمرناق والملعب الرياضي التبرسقي والنادي الرياضي بهرقلة والغزال الرياضي بالبقالطة وجمعية المتبسطة الرياضية بالقيروان ونادي البدر الرياضي بالعين وجمعية النهوض الرياضي بالمزونة والأمل الرياضي بحزوة والصحراء الرياضية بدوز والاتحاد الرياضي بجرجيس.


