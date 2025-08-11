وزير الشباب والرياضة يكرّم الجمعيات الرياضية لكرة القدم التي حققت الصعود الى المستوى الثاني من رابطة الهواة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689a44f9bdbb53.83136308_njifemghlqkop.jpg width=100 align=left border=0>

إستقبل وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي صباح اليوم الإثنين، رؤساء وممثلي الجمعيات الرياضية لكرة القدم، التي حقّقت الصعود الى المستوى الثاني من الرابطة الوطنية للهواة خلال الموسم الرياضي 2024-2025.



وتم خلال اللقاء، التطرق إلى عدد من التحدّيات، التي تواجهها هذه الجمعيات الصغرى، والتي تمحورت أساسا في النظر في التسريع في صرف المنح وإرتفاع تكاليف التنقل ووضعية البنية التحتية للمنشآت الرياضية والمنح التكميلية.

