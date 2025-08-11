بصمة تونسية في ميادين سباقات الخيل الأمريكية: المدرب والمربي وجدي بوعلي يحقق فوزا مميزا في مضمار ماونتنير بارك بولاية ويست فيرجينيا

وات - تمكن مدرب ومربي الخيول التونسي وجدي بوعلي من تحقيق فوز مميز في مضمار ماونتنير بارك بولاية ويست فرجينيا الامريكية، حيث ظفرت الفرس "بريانكا" التي يملكها ويدربها بالمركز الأول لسباق "ستارتر الوانس" على مسافة 2200 متر.



ويعتبر مضمار ماونتنير بارك من بين المضامير المعروفة في خارطة سباقات الخيل بالولايات المتحدة الامريكية، ما يمنح هذا التتويج قيمة مضاعفة ويعكس مدى جودة الإعداد والتدريب الذي تلقته الفرس "بريانكا" صاحبة الخمس سنوات تحت إشراف وجدي بوعلي.



وأوضح بوعلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا التتويج التونسي يعتبر الأول من نوعه على مراكض الخيل الامريكية، مبينا ان الفرس "بريانكا" وهي مهجنة أصيلة، أمريكية المنشأ، كان قد استقدمها منذ عامين وألحقها باسطبله قبل أن يتمكن من إعدادها بالشكل اللازم لبلوغ منصة التتويج.وأضاف انه كان منذ صغر سنه شغوفا بعالم تربية الخيول مستلهما هذا الولع من والده الذي كان يشارك بانتظام في سباقات الخيل بمركض قصر السعيد قبل ان يقرر مع انتقاله الى الولايات المتحدة سنة 2017 تحويل هذه الهواية الى مسار مهني، فأسس اسطبلا خاصا واقتنى عددا من الخيول ليعزز لاحقا هذه التجربة بدخول مجال التدريب اعتبارا من سنة 2023.وأكد وجدي بوعلي عزمه على مواصلة الاستثمار في مجال تربية الخيول مشيرا الى خططه لتوسيع نطاق نشاطه من خلال انشاء اسطبلات اخرى او البحث عن شراكات بالاضافة الى اثراء مجموعته بجياد جديدة من السلالة المهجنة بهدف تعزيز فرصه في المنافسة بقوة في سباقات الخيول الأمريكية.