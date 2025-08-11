Babnet   Latest update 12:48 Tunis

بصمة تونسية في ميادين سباقات الخيل الأمريكية: المدرب والمربي وجدي بوعلي يحقق فوزا مميزا في مضمار ماونتنير بارك بولاية ويست فيرجينيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6899b79b29b992.00700511_mlgijpnhokqfe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 11 Août 2025 - 10:26 قراءة: 1 د, 7 ث
      
وات - تمكن مدرب ومربي الخيول التونسي وجدي بوعلي من تحقيق فوز مميز في مضمار ماونتنير بارك بولاية ويست فرجينيا الامريكية، حيث ظفرت الفرس "بريانكا" التي يملكها ويدربها بالمركز الأول لسباق "ستارتر الوانس" على مسافة 2200 متر.

ويعتبر مضمار ماونتنير بارك من بين المضامير المعروفة في خارطة سباقات الخيل بالولايات المتحدة الامريكية، ما يمنح هذا التتويج قيمة مضاعفة ويعكس مدى جودة الإعداد والتدريب الذي تلقته الفرس "بريانكا" صاحبة الخمس سنوات تحت إشراف وجدي بوعلي.

وأوضح بوعلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا التتويج التونسي يعتبر الأول من نوعه على مراكض الخيل الامريكية، مبينا ان الفرس "بريانكا" وهي مهجنة أصيلة، أمريكية المنشأ، كان قد استقدمها منذ عامين وألحقها باسطبله قبل أن يتمكن من إعدادها بالشكل اللازم لبلوغ منصة التتويج.


وأضاف انه كان منذ صغر سنه شغوفا بعالم تربية الخيول مستلهما هذا الولع من والده الذي كان يشارك بانتظام في سباقات الخيل بمركض قصر السعيد قبل ان يقرر مع انتقاله الى الولايات المتحدة سنة 2017 تحويل هذه الهواية الى مسار مهني، فأسس اسطبلا خاصا واقتنى عددا من الخيول ليعزز لاحقا هذه التجربة بدخول مجال التدريب اعتبارا من سنة 2023.
وأكد وجدي بوعلي عزمه على مواصلة الاستثمار في مجال تربية الخيول مشيرا الى خططه لتوسيع نطاق نشاطه من خلال انشاء اسطبلات اخرى او البحث عن شراكات بالاضافة الى اثراء مجموعته بجياد جديدة من السلالة المهجنة بهدف تعزيز فرصه في المنافسة بقوة في سباقات الخيول الأمريكية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313160


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:12
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-25
35°-24
34°-24
34°-25
34°-25
  • Avoirs en devises
    23924,6

  • (08/08)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,35809 DT        1$ =2,90864 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/08)   1378,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    