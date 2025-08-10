إطلاق الدورة الأولى لمسابقة "Cactus INNOV " لاختيار أفضل الابتكارات في تثمين التين الشوكي

أعلن المجمع المهني المشترك للغلال عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الأولى لمسابقة "Cactus INNOV "، المخصصة لاختيار أفضل المنتجات المبتكرة في مجال تثمين سلسلة القيمة للتين الشوكي، وذلك في إطار دعم هذا القطاع الواعد وتعزيز الابتكار فيه.



وحدد المجمع يوم 10 ديسمبر 2025 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح، داعيًا المؤسسات والفاعلين في المجال إلى اغتنام هذه الفرصة لعرض مشاريعهم المبتكرة.



وتُنتظم هذه المسابقة الأولى من نوعها في تونس بالشراكة مع، و، و، و، الذي تنفذهبتمويل سويسري منذ سنة 2020، بهدف تعزيز حضور المنتجات التونسية في الأسواق المحلية والدولية ودعم قدرات المنتجين.وأوضح المجمع أن المشاركة مفتوحة أمام كل مؤسسة تنشط في تونس، وممثلة قانونيًا من قبل أحد مسيّريها، وتعمل على مشروع مبتكر في مجال تثمين التين الشوكي. ويمكن تحميل ملف الترشح مجانًا عبر الموقع الرسمي للمجمع:وتُعد تونس من الدول الرائدة عالميًا في إنتاج التين الشوكي، بمعدل سنوي يناهزعلى مساحة تقارب، وتتصدرالإنتاج الوطني بأكثر منسنويًا. ويجري حاليًا العمل على مقاومةالتي ألحقت أضرارًا نسبية بالمحاصيل، علمًا بأن هذه الثمار تنمو بطريقة بيولوجية طبيعية.