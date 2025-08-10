إطلاق الدورة الأولى لمسابقة "Cactus INNOV " لاختيار أفضل الابتكارات في تثمين التين الشوكي
أعلن المجمع المهني المشترك للغلال عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة الأولى لمسابقة "Cactus INNOV "، المخصصة لاختيار أفضل المنتجات المبتكرة في مجال تثمين سلسلة القيمة للتين الشوكي، وذلك في إطار دعم هذا القطاع الواعد وتعزيز الابتكار فيه.
وحدد المجمع يوم 10 ديسمبر 2025 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح، داعيًا المؤسسات والفاعلين في المجال إلى اغتنام هذه الفرصة لعرض مشاريعهم المبتكرة.
وتُنتظم هذه المسابقة الأولى من نوعها في تونس بالشراكة مع الجمعية الوطنية لتنمية التين الشوكي، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ومشروع نفاذ المنتجات المحلية التونسية (PAMPAT)، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بتمويل سويسري منذ سنة 2020، بهدف تعزيز حضور المنتجات التونسية في الأسواق المحلية والدولية ودعم قدرات المنتجين.
وأوضح المجمع أن المشاركة مفتوحة أمام كل مؤسسة تنشط في تونس، وممثلة قانونيًا من قبل أحد مسيّريها، وتعمل على مشروع مبتكر في مجال تثمين التين الشوكي. ويمكن تحميل ملف الترشح مجانًا عبر الموقع الرسمي للمجمع: www.gifruits.com.
وتُعد تونس من الدول الرائدة عالميًا في إنتاج التين الشوكي، بمعدل سنوي يناهز 300 ألف طن على مساحة تقارب 650 ألف هكتار، وتتصدر ولاية القصرين الإنتاج الوطني بأكثر من 200 ألف طن سنويًا. ويجري حاليًا العمل على مقاومة الحشرة القرمزية التي ألحقت أضرارًا نسبية بالمحاصيل، علمًا بأن هذه الثمار تنمو بطريقة بيولوجية طبيعية.
