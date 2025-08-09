Babnet   Latest update 23:08 Tunis

قابس : استكمال ربط محطة النقل البري الجديدة بمختلف الشبكات في وقت قريب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 09 Août 2025 - 14:44 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعطت في الفترة الأخيرة الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقابس لشركة المقاولات التي فازت بالصفقة الخاصة بتهيئة مدخل محطة النقل البري الجديدة الاذن بالشروع في انجاز هذه الأشغال الذي سيتم بها استكمال عملية ربط هذه المحطة بمختلف الشبكات لتصبح جاهزة للاستغلال.

وتبلغ كلفة هذا المشروع وفق المعطيات التي تحصل عليها صحفي " وات " من الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقابس 800 ألف دينار ويتضمن بالخصوص احداث مفترق جديد بالطريق الحزامية وربطه بمدخل هذه المحطة الذي ستتم تهيئته وتنوير محيطه الخارجي.



وسيمكن انطلاق استغلال محطة النقل البري الجديدة التي تم انجازها بقابس الجنوبية من الحد من الاكتظاظ المروري الذي يشهده المدخل الشمالي لمدينة قابس على مستوى ساحة المغرب العربي أين توجد محطة النقل البري الحالية.
وتتميز المحطة الجديدة للنقل البري بقربها من الطريق السيارة قابس – تونس و قابس – مدنين ومن الطريق الحزامية ومن القطب الجامعي الذي يدرس فيه عدد كبير من الطلبة من الجهات المجاورة.  


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313073


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:11
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-24
34°-24
34°-25
35°-26
  • Avoirs en devises
    23924,6

  • (08/08)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,35809 DT        1$ =2,90864 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/08)   1408,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    