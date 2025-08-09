قابس : استكمال ربط محطة النقل البري الجديدة بمختلف الشبكات في وقت قريب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>

أعطت في الفترة الأخيرة الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقابس لشركة المقاولات التي فازت بالصفقة الخاصة بتهيئة مدخل محطة النقل البري الجديدة الاذن بالشروع في انجاز هذه الأشغال الذي سيتم بها استكمال عملية ربط هذه المحطة بمختلف الشبكات لتصبح جاهزة للاستغلال.



وتبلغ كلفة هذا المشروع وفق المعطيات التي تحصل عليها صحفي " وات " من الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقابس 800 ألف دينار ويتضمن بالخصوص احداث مفترق جديد بالطريق الحزامية وربطه بمدخل هذه المحطة الذي ستتم تهيئته وتنوير محيطه الخارجي.

