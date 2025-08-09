قابس : استكمال ربط محطة النقل البري الجديدة بمختلف الشبكات في وقت قريب
أعطت في الفترة الأخيرة الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقابس لشركة المقاولات التي فازت بالصفقة الخاصة بتهيئة مدخل محطة النقل البري الجديدة الاذن بالشروع في انجاز هذه الأشغال الذي سيتم بها استكمال عملية ربط هذه المحطة بمختلف الشبكات لتصبح جاهزة للاستغلال.
وتبلغ كلفة هذا المشروع وفق المعطيات التي تحصل عليها صحفي " وات " من الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقابس 800 ألف دينار ويتضمن بالخصوص احداث مفترق جديد بالطريق الحزامية وربطه بمدخل هذه المحطة الذي ستتم تهيئته وتنوير محيطه الخارجي.
وسيمكن انطلاق استغلال محطة النقل البري الجديدة التي تم انجازها بقابس الجنوبية من الحد من الاكتظاظ المروري الذي يشهده المدخل الشمالي لمدينة قابس على مستوى ساحة المغرب العربي أين توجد محطة النقل البري الحالية.
وتتميز المحطة الجديدة للنقل البري بقربها من الطريق السيارة قابس – تونس و قابس – مدنين ومن الطريق الحزامية ومن القطب الجامعي الذي يدرس فيه عدد كبير من الطلبة من الجهات المجاورة.
