رئيس الجمهورية يتعرّض إلى إيجاد حلول لتمويل الصناديق الاجتماعية في تونس لدى استقباله وزير الشؤون الاجتماعية

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استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد امس الاثنين بقصر قرطاج وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر عشيّة تحوّله إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات منظمة العمل الدولية



وذكّر رئيس الدّولة، في البداية، أنّ هذه المنظمة التي أُحدثت بمقتضى معاهدة فرساي تطورت بعد ذلك لتكون منبرا للحوار الاجتماعي، مبرزا أنّ دستور المنظمة الذي نصّ في ديباجته على أنّه ليس هناك من سبيل إلى إقامة سلام عالمي دائم إلاّ إذا بُني على أساس من العدالة الاجتماعية، فكما أنّ العدالة مطلوبة داخل الدّول ،فهي مطلوبة على الصعيد الدّولي

