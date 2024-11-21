موظفو وعملة التربية والقيمون والقيمون العامون في وقفة احتجاجية اليوم الخميس على خلفية مطالب مهنية ومستحقات مالية

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نفّذ صباح اليوم الخميس عدد من موظفي وعملة التربية ومن القيمين والقيمين العامين وقفة احتجاجية لمدة ساعتين (من الساعة 9 الى 11 صباحا) بمقرات المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية والمندوبيات الجهوية للتربية بمختلف ولايات الجمهورية و وزارة التربية على خلفية مطالب مهنية ومستحقات مالية.



وأفاد الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، بولبابة السالمي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن هذا الحراك الاحتجاجي جاء ببادرة من الجامعة العامة لموظفي التربية والجامعة العامة لعملة التربية والجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.





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وأضاف بولبابة السالمي أن تنظيم هذا التحرك الاحتجاجي جاء على خلفية المطالبة بمستحقات مالية بسبب عدم التزام وزارة التربية بالترقيات المهنية السنوية والتي كانت مقررة في جويلية 2023 الا انها لم تصدرها الا خلال سنة 2024، مطالبا بالمفعول الرجعي المالي للترقيات بالملفات لسنة 2023 والتي رفضت سلطة الاشراف الاعتراف بها حسب قوله.



ولفت الى أنه تمّ الاسبوع الماضي عقد اجتماعات مع ممثلي وزارة التربية والمالية للنظر في هذه الاشكالية الا انه لم يقع الى حد الآن الموافقة على هذا الطلب، معتبرا ان الوزارة بصدد المماطلة في هذا الملف.



وأكد بولبابة السالمي أنه في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم فان الجامعات بمكوناتها الثلاث ستعمد الى التصعيد في الحراك الاحتجاجي.

