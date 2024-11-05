المنتخب التونسي لكرة اليد يواصل تربصه التحضري بالكويت ... وغدا أول اختبار ودي أمام البحرين

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أجرى المنتخب التونسي لكرة اليد اليوم الثلاثاء حصته التدريبية الثانية ضمن تربصه التحضيري الخارجي بالكويت المشفوع بالمشاركة في دورة دولية ودية وذلك استعدادا لبطولة العالم التي ستدور في الدنمارك والنرويج وكرواتيا من 14 جانفي الى 2 فيفري 2025.



ويستهل ابناء المدرب محمد علي الصغير غدا الأربعاء مشاركتهم في دورة الكويت الدولية التي تندرج في نطاق اسبوع الاتحاد الدولي المخصص لانشطة المنتخبات الوطنية بملاقاة منتخب البحرين بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر على ان يواجهوا بعدها منتخب الرأس الأخضر يوم الخميس في نفس التوقيت قبل التباري في اخر مقابلاتهم مع منتخب الكويت يوم السبت المقبل على الساعة الخامسة مساء.

يذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول للمونديال ضمن المجموعة الثانية الى جانب الدنمارك وايطاليا والجزائر.



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وفي ما يلي تذكير بقائمة اللاعبين المشاركين في هذا التربص :

حراس المرمى : محمد صفر (الترجي الرياضي)، مهدي الحرباوي (دنكارك الفرنسي) وفرج بن تقية (أنخيل جزيميناز الإسباني)

جناح أيمن : طارق جلوز (الترجي الرياضي)

جناح أيسر : غسان التومي (الترجي الرياضي)

ظهير أيمن : أشرف المرغلي (فاردار المقدوني)، ياسين بن سالم (شارتير الفرنسي)، وائل الشطي (إيفري الفرنسي) وأنور بن عبد الله (كاظمة الكويتي)

ظهير أيسر : حازم باشا (الترجي الرياضي)، أسامة الرميكي (النادي الإفريقي)، محمد عمار (نادي ساقية الزيت)، يوسف معرف (الصفاء السعودي) وأسامة الجزيري (العربي الكويتي)

منسقين : بلال العبدلي (الترجي الرياضي) ويوسف المناعي (نادي كرة اليد بجمال)

لاعبي الدائرة: اسلام الجبالي (الترجي الرياضي) وغازي بن غالي (الغرافة القطري)