الرابطة 1 : مرحلة تفادي النزول - مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان

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تتجه الأنظار غدا السبت الى الملعب البلدي بالمتلوي وملعب نجيب الخطاب بتطاوين، للتعرف على الفريق الثاني الذي سيرافق مستقبل المرسى الى الرابطة المحترفة الثانية، وذلك قبل جولة واحدة من اسدال الستار على مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024.



ففي الملعب البلدي بالمتلوي، يستضيف نجم المتلوي صاحب المركز السادس برصيد 18 نقطة قوافل قفصة صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة في مباراة صعبة ومصيرية للفريق المحلي الذي يمني النفس بتحقيق فوزه الخامس في مرحلة تفادي النزول وتعويض خسارة الجولة الماضية أمام اتحاد بن قردان بثلاثية نظيفة، وانتظار هدية من اتحاد تطاوين من أجل الامضاء رسميا على ورقة البقاء ضمن فرق النخبة.





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ولئن يبدو مصير أبناء المدرب قيس اليعقوبي بايديهم، فانّ المهمة لن تكون سهلة، باعتبار أنّ الفريق الضيف سيسعى جاهدا الى تأكيد فترة الانتعاشة التي يمر بها تحت قيادة مدربه اسكندر القصري حيث تمكن في الجولات الاخيرة من جمع 10 نقاط من ثلاثة انتصارات كان آخرها في الجولة الماضية أمام اتحاد تطاوين (3-1) وتعادل في طعم الانتصار أمام النادي البنزرتي (2-2)، وسيبذل قصارى جهده من اجل تجديد فوزه على نجم المتلوي بعد انتصاره عليه ذهابا بهدف دون رد من أجل التموقع ضمن كوكبة الطليعة.



وفي ملعب نجيب الخطاب، يستقبل اتحاد تطاوين صاحب المركز الثالث برصيد 21 نقطة فريق مستقبل سليمان صاحب المركز السابع ب15 نقطة، في مواجهة تعتبر جد مصيرية للضيوف، وتفرض على زملاء الهداف الكاميروني روش فونينغ تحقيق العلامة الكاملة دون سواها من أجل مواصلة عملية الانقاذ والابقاء على بصيص من الأمل في البقاء ضمن فرق النخبة، وذلك بعد فوزهم في الجولتين الماضيتين على كل من مستقبل المرسى والنادي البنزرتي بهدف دون رد، وكسرهم لسلسلة سلبية من 6 هزائم متتالية، كان لها دور كبير في تعقيد وضعية الفريق وانحداره الى أسفل الترتيب.

في المقابل، فان اتحاد تطاوين الذي ولئن كان قد ضمن بقاءه في الرابطة المحترفة الأولى الاّ أنّه يتطلع في آخر مباراة له أمام جمهوره الى تحقيق الانتصار السادس له في مرحلة الـ"البلاي آوت" وتعويض خسارة الجولة الماضية أمام قوافل قفصة بنتيجة 1-3. ولا تبدو المهمة صعبة امام ابناء المدرب سيف غزال الذين كانوا تفوقوا في مرحلة الذهاب بسليمان بنتيجة 3-1.

وفي ملعب عبد العزيز الشتيوي، ودون حضور الجمهور، ينزل النادي البنزرتي صاحب المركز الثاني برصيد 23 نقطة ضيفا على مستقبل المرسى متذيل الترتيب برصيد 12 نقطة في لقاء شكلي لا يحمل أي رهان بالنسبة لابناء"القناوية" بعد تأكد نزولهم الى الرابطة المحترفة الثانية اثر هزيمتهم في الجولة الماضية على ميدانهم أمام الأولمبي الباجي بثلاثية نظيفة، خلافا لفريق عاصمة الجلاء الذي يسعى الى العودة الى سكة الانتصارات بعد تعادلين متتالين أمام اتحاد بن قردان 1-1 وقوافل قفصة 2-2 وهزيمة في الجولة الماضية أمام مستقبل سليمان 1-0 وهو ما أفقد أبناء المدرب ماهر الكنزاري صدارة الترتيب لفائدة الأولمبي الباجي.



أمّا المباراة الرابعة والأخيرة في منافسات هذه الجولة، فسيكون مسرحها ملعب مجاز الباب حيث يستضيف الأولمبي الباجي صاحب الريادة برصيد 24 نقطة اتحاد بن قردان صاحب المركز الخامس برصيد 19 نقطة في مباراة من فئة 6 نقاط لكل من الفريقين، حيث سيسعى أبناء عاصمة السكر الى تحقيق الانتصار السابع لهم والثاني على التوالي بعد الفوز في الجولة الماضية خارج ميدانهم على مستقبل المرسى بثلاثية نظيفة، معوّلين في ذلك على نجاعة خطهم الأمامي الذي يعتبر الاقوى بمجموع 17هدفا وصلابة خطهم الدفاعي الأقوى أيضا بقبوله لـ 7 أهداف فقط، من أجل المحافظة على صدارة الترتيب، قبل التفرّغ لحملة الدفاع عن لقبه بكل ثبات في مسابقة الكأس، فيما سيرمي اتحاد بن قردان، الذي مازال يتربص به حسابيا شبح النزول، بكل ثقله في سبيل تحقيق العلامة الكاملة التي قد تؤشر على بقائه ضمن مصاف فرق النخبة، قبل جولة من نهاية الموسم، ودون انتظار بقية النتائج، وذلك في ظل المعنويات العالية للفريق بعد فوزهم الباهر في الجولة الماضية على نجم المتوي بثلاثية نظيفة وهي نتيجة أسهمت في خروجهم من عنق الزجاجة.



وفي في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة لمرحلة تفادي النزول (كل المقابلات تنطلق على الساعة 15 و30د) :

السبت 1 جوان 2024

في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى (دون حضور الجمهور)

مستقبل المرسى - النادي البنزرتي الحكم: أمين فقير



في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين - مستقبل سليمان الحكم: محرز المالكي

في الملعب البلدي بالمتلوي

نجم المتلوي - قوافل قفصة الحكم: عامر شوشان



الاحد 2 جوان 2024

في ملعب مجاز الباب

الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان الحكم: فرج عبد اللاوي