وكالة الانباء الروسية "سبوتنيك" تستخدم بفاعلية خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتطوير انتاجها الاخباري

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قال مدير تطوير المشاريع بوكالة الانباء الروسية، سبوتنيك، ميخائيل كونراد، ان مؤسسته تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بفاعلية، لتطوير انتاجها الاخباري.



وبين، في مداخلته في إطار ندوة دولية نظمتها اليوم الخميس وكالة تونس افريقيا للانباء حول دور التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المضامين الصحفية لوكالات الأنباء، ان سبوتنيك تستعمل هذه التكنلوجيات الحديثة بالخصوص للتحري في صحة الصور والتعرف على الوجوه.





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كما تستعمل وكالة سبوتنيك الذكاء الاصطناعي في الكتابة للصورة وتحويل الصور الى نصوص، الى جانب تحويل الخطابات المصورة والفيديوهات الى نصوص وذلك عبر تقنية التلغرام بوكس.



وأشار المسؤول الى ان الوكالة تستعمل الى أدوات تكنولوجية أخرى مثل Q Bot، التي تعتمدها سبوتنيك لترجمة النصوص والمقالات الصحفية في ظرف دقائق من وإلى اللغات الروسية والعربية والفرنسية والانقليزية.

وشدد على أن سبوتنيك تتطلع إلى زيادة استعمال آليات الذكاء الاصطناعي للترجمة لتشمل لغات أخرى من خلال اعتماد الموارد

المفتوحة من الذكاء الاصطناعي.



ووكالة سبوتنيك الروسية هي وكالة أنباء وإذاعة، لها مراكز إعلامية متعددة الوسائط في عشرات البلدان، أبرزها في الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، فرنسا، ألمانيا، مصر، وكذلك في بريطانيا.



وتقوم الوكالة اليوم بتغطية الأخبار العالمية السياسية منها والاقتصادية لجمهور واسع من الرأي العام العالمي، وتنشر أخبارها بأكثر من 30 لغة باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والصينية وغيرها.



وكانت "سبوتنيك" قد بدأت العمل في مجال الإعلام العالمي عام 2014، بصفتها جزءا مهما من وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"





