مهرجان مالمو للسينما العربية: ثلاثة مشاريع سينمائية تونسية ضمن سباق المنافسة على 10 جوائز مالية

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ستكون السينما التونسية ممثلة بثلاثة مشاريع أفلام ضمن قائمة المشاريع المختارة للمشاركة والتنافس على المنح الخاصة بالدورة العاشرة من أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما بالسويد، والذي يقام على هامش الدورة 14 من المهرجان من 22 إلى 28 أفريل 2024.



هذه المشاريع السينمائية التونسية التي تم اختيارها هي "تكلّم" للمخرج نجيب كثيري وهو انتاج مشترك بين تونس والمملكة المتحدة والسويد. وينافس هذا المشروع على منح فئة تطوير الأفلام الروائية الطويلة التي تقدمها مؤسسات "الهيئة الملكية الأردنية للأفلام (5 آلاف دولار أمريكي) و"إماجينيريوم فيلمز" (5 آلاف دولار أمريكي) و"جائزة سرد - مريم نعوم لتطوير نص فيلم روائي طويل" (5 آلاف دولار أمريكي).





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ويُنافس المشروعان السينمائيان من "نافذة على السماء" (روائي) للمخرجة سارة عبيدي و"نظارات أمي" (روائي) للمخرج منصف ذويب على منح "منصة ما بعد الإنتاج"، والمتمثلة في جائزة توزيع على مستوى العالم تبدأ من 30 ألف دولار أمريكي كحد أدنى مقدمة من "ماد سولوشينز - مصر" وجائزة تصحيح ألوان بقيمة 20 ألف دولار أمريكي مقدمة من "شركة رم بكتشرز - الأردن"، إلى جانب جائزتيْ خدمات ما بعد الإنتاج بقيمة 20 ألف دولار أمريكي لفيلمين في مرحلة ما بعد الإنتاج ( بقيمة 10 آلاف لكل جائزة) مقدمة من "أمبيانت لايت - مصر" وكذلك جائزة مزج وتصميم الصوت بقيمة 15 ألف دولار أمريكي مقدمة من شركة "يونيسون ستوديو - السويد".



وكان تقدم للمشاركة في برنامج المنح 38 مشروعًا من 16 دولة، اختار منها المهرجان 14 مشروعًا من 14 دولة لتتنافس في ثلاث فئات هي "تطوير الأفلام القصيرة" و"تطوير الأفلام الروائية الطويلة" و"مرحلة ما بعد الإنتاج". وتتنافس مشاريع الأفلام المختارة على 10 جوائز مالية.



وتجدر الإشارة إلى أن الدورة العاشرة من أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما تقام من 23 إلى 26 أفريل 2024 على هامش الدورة الرابعة عشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية التي ستلتئم من 22 إلى 28 أفريل 2024.