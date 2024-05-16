المنستير: سجن امرأة وصديقها مدى الحياة بعد قتل رجل في اليوم الثاني من زفافه

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أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنستير أمس الأربعاء 15 ماي قرارًا نهائيا بسجن امرأة ورجل مدى الحياة من أجل القتل العمد مع سابقيه القصد، وفق ما أفاد به فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية.



وتعود وقائع القضية إلى سنة 2017 في المكنين ولاية المنستير اين تعمدت الجانية استدراج الهالك بمعية صديقها في اليوم الموالي لزفافه وانتقما منه لأنه كان على علاقة بالقاتلة وبسبب عدوله عن الزواج بها.





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وقت تم الإيهام في البداية من طرف القاتلين بكون الهالك انتحر قبل ان يكتشف الطبيب الشرعي انه تم قتله ثم لف حبل حول رقبته لتضليل العدالة.

المصدر : IFM