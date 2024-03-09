وزارة الصناعة تنهي مهام 3 مسؤولين عن راس شركات تعمل في مجال النفط والحلفاء والمناجم

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أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عن انهاء مهام المسؤولين الأول للشركة التونسية للتنقيب و الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق والثالث و شركة جبل الجريصة.



وصدرت قرارت انهاء المهام بالرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2024 والتي نصت على انه بمقتضى أمر عدد 136 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 تنهى مهام لبيد الغضباني الرئيس المدير العام للشركة التونسية للتنقيب.

وانهت الوزارة " بمقتضى أمر عدد 137 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 مهام مجاهد البوغديري الرئيس المدير العام



...



للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.

وقامت الوزارة بموجب الأمر عدد 138 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 انهاء مهام نجيب سمعلي الرئيس المدير العام لشركة

جبل الجريصة.







