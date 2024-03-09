Babnet

وزارة الصناعة تنهي مهام 3 مسؤولين عن راس شركات تعمل في مجال النفط والحلفاء والمناجم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62c55debcca0e9.53411824_epmfjilqgnokh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 09 Mars 2024 - 12:27 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم عن انهاء مهام المسؤولين الأول للشركة التونسية للتنقيب و الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق والثالث و شركة جبل الجريصة.

وصدرت قرارت انهاء المهام بالرائد الرسمي عدد 36 لسنة 2024 والتي نصت على انه بمقتضى أمر عدد 136 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 تنهى مهام لبيد الغضباني الرئيس المدير العام للشركة التونسية للتنقيب.
وانهت الوزارة " بمقتضى أمر عدد 137 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 مهام مجاهد البوغديري الرئيس المدير العام
...

للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.
وقامت الوزارة بموجب الأمر عدد 138 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 انهاء مهام نجيب سمعلي الرئيس المدير العام لشركة
جبل الجريصة.





   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 283665


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 13:50 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*