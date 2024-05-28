نواب في فرنسا وإيطاليا يرفعون علم فلسطين خلال جلسات نقاش في البرلمان

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فرانس 24 - قام النائب عن حزب فرنسا الأبية (يسار) سيباستيان ديلوغو برفع علم فلسطيني الثلاثاء في الجمعية الوطنية خلال سؤال إلى الحكومة حول الوضع في قطاع غزة. فيما لوّح عدد من نواب حركة خمس نجوم الإيطالية بالأعلام الفلسطينية خلال جلسة نقاش في البرلمان بشأن الشرق الأوسط.



رفع النائب الفرنسي سيباستيان ديلوغو الثلاثاء علما فلسطينيا في الجمعية الوطنية، وذلك خلال سؤال إلى الحكومة بشأن الوضع في قطاع غزة. الأمر الذي أدى إلى تعليق الجلسة واستبعاده منها لمدة 15 يوما.



رفع النائب الفرنسي سيباستيان ديلوغو الثلاثاء علما فلسطينيا في الجمعية الوطنية، وذلك خلال سؤال إلى الحكومة بشأن الوضع في قطاع غزة. الأمر الذي أدى إلى تعليق الجلسة واستبعاده منها لمدة 15 يوما.

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هذا، وأدانت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه النائبة عن المعسكر الرئاسي، ما وصفته بأنه سلوك "غير مقبول".



وتنصّ الأنظمة التي استندت إليها، على فرض عقوبات على أيّ عضو "يشارك في مظاهر تخل بالنظام أو تثير الاضطرابات".



وردا على أسئلة الصحافة، قال ديلوغو المنتمي إلى حزب فرنسا الأبية إن تصرفه جاء بـ"مبادرة شخصية".







إلى ذلك، وخلال جلسة الثلاثاء، سئل رئيس الحكومة الفرنسية غابرييل أتال عن موقف بلاده بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنّه راوغ ولم يجب.



وسألت زعيمة حزب الخضر سيرييل شاتيلان "نعم أم لا، هل ستعترف الحكومة الفرنسية بالدولة الفلسطينية؟".



أعلام فلسطينية

وفي إيطاليا، وقف عدد من نواب حركة خمس نجوم المعارضين ورفعوا خمسة أعلام فلسطينية وعلم السلام أثناء إلقاء زميلهم ريكاردو ريتشياردي العضو في مجموعتهم خطابا طالب فيه بالاعتراف بدولة فلسطين.



وبينما أشارت رئيسة الجلسة إلى أنه لا يجوز "إظهار أي رموز مهما كانت"، سارع النواب إلى تسليم الأعلام من دون التعرض لأي عقوبة فورية.



ويشار إلى أن هذه التحرّكات جاءت بالتزامن مع اعتراف ثلاث دول أوروبية هي إسبانيا وإيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين.







فرانس24/ أ ف ب