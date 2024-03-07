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تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب في عدة مناطق من معتمدية فرنانة

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Publié le Jeudi 07 Mars 2024 - 09:53 قراءة: 0 د, 27 ث
      
افادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الخميس أنه في إطار أشغال تعلية سد بوهرتمة التي تنجزها الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى وإيقاف تشغيل محطة المعالجة 2 بفرنانة،سيتم تسجيل إضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب ابتداءا من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس 07 مارس 2024 بمناطق سوق الجمعة والسواني بمعتمدية فرنانة ووادي غريب والطارف والمساعدية والمناطق الريفية المجاورة.
واضافت الشركة في بلاغ انه من المنتظر استئنــاف التزويد تدريجيا ابتداء من الساعة العاشرة ليلا من يوم السبت 09 مارس 2024 بعد نهاية الأشغال التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة.


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