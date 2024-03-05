وزارة التجهيز ، تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق الجهوية رقم 181

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أعلنت إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تحويل وقتي لحركة المرور بالطريق الجهوية رقم 181 على مستوى مدينة قصيبة المديوني



وأوضحت في بلاغ صادر عنها، أن هذا التحويل يندرج في إطار إنجاز أشغال مشروع حماية مدينتي بنان وقصيبة المديوني من الفيضانات، إذ سيقع القيام بأشغال على مستوى الطريق المذكورة من النقطة الكيلومترية 000+700 إلى 01+700على مستوى مدينة قصيبة المديوني حيث سيتمّ تحويل وقتي في مسار حركة المرور على خمس مراحل و لإمتداد فترة إنجاز الأشغال بداية من يوم 5 مارس 2024 إلى غاية يوم 5 ماي 2024 .





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ودعت إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والاسكان ، مستعملي الطريق إلى الإنتباه وإحترام إشارات المرور مع ملازمة الحذر والتخفيض من السرعة.