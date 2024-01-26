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كأس إفريقيا للأمم: لجنة الاستئناف تلغي عقوبة الإيقاف الصادرة في حق المدرب المغربي وليد الركراكي

Publié le Vendredi 26 Janvier 2024 - 22:28 قراءة: 0 د, 34 ث
      
قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة إلغاء عقوبة الإيقاف لأربع مباريات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، التي كانت قد أصدرتها سابقا في حق مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، على خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية المباراة بين المغرب والكونغو الديموقراطية لحساب الجولة الثانية من المجموعة السادسة، ضمن منافسات كأس إفريقيا للأمم، الجارية حاليا بكوت ديفوار.

تجدر الاشارة الى أنّ المنتخب المغربي أنهى منافسات المجموعة السادسة في المركز الأول برصيد 7 نقاط، تحققت عبر الفوز على كل من تنزانيا بنتيجة 3-0 وزمبيا 1-0 مقابل تعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1.
ويلاقي المنتخب المغربي في الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الافريقية منتخب جنوب افريقيا الثلاثاء المقبل بملعب لوران بوكو انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا.


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