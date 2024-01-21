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كاس امم افريقيا لكرة اليد - فوز المنتخب الجزائري على نظيره المغربي 30-23

Publié le Dimanche 21 Janvier 2024 - 21:51 قراءة: 0 د, 23 ث
      
فاز المنتخب الجزائر في الجولة الثالثة من الدور الاول لبطولة كاس امم افريقيا لكرة اليد على نظيره المغربي بنتيجة 30-23 اليوم في القاهرة .
وتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الثالثة محققا العلامة الكاملة (3 انتصارات) برصيد 6 نقاط يليه منتخب المغرب الثاني في الترتيب ب 4 نقاط ( تاهل المنتخان الى ربع النهائي).
وجاء منتخب ليبيا في المركز الثالث ( نقطتان) بفوز وحيد حققه اليوم 25 -24 على منتخب الغابون ( بلا رصيد) رابع المجموعة

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