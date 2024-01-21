كاس امم افريقيا لكرة اليد - فوز المنتخب الجزائري على نظيره المغربي 30-23

فاز المنتخب الجزائر في الجولة الثالثة من الدور الاول لبطولة كاس امم افريقيا لكرة اليد على نظيره المغربي بنتيجة 30-23 اليوم في القاهرة .

وتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الثالثة محققا العلامة الكاملة (3 انتصارات) برصيد 6 نقاط يليه منتخب المغرب الثاني في الترتيب ب 4 نقاط ( تاهل المنتخان الى ربع النهائي).

وجاء منتخب ليبيا في المركز الثالث ( نقطتان) بفوز وحيد حققه اليوم 25 -24 على منتخب الغابون ( بلا رصيد) رابع المجموعة





...





