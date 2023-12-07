حسام الحامى: منتدى القوى الديمقراطي يطرح قريبا تصورا إصلاحيا ويواصل دعمه للقضية الفلسطينية

أفاد المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، بأن منتدى القوى الديمقراطية الذى يعد الائتلاف عضوا فيه، سيطرح قريبا تصورا إصلاحيا في المجالات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية، مساهمة منه في إيجاد حلول للاشكاليات العالقة ولتنشيط الحياة السياسية والفكرية



ويضم المنتدى إضافة الى ائتلاف صمود المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات وجمعية المرأة والريادة والحزب الاشتراكي وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وآفاق تونس والحزب الإجتماعي التحرري ومجموعة درع الوطن وشخصيات وطنية .

وأوضح الحامى أن المنتدى منكب منذ أشهر على إعداد هذا التصور من خلال ثلاث لجان ، عملت من خلال النقاشات على إعداد بدائل في هذه المجالات منها صياغة برنامج اقتصادي يقطع مع المنظومة الاقتصادية المتأكلة الحالية، مبينا أن مكونات المنتدى ستتوجه إلى الجهات وستقوم بشرح تصورها للمواطنين



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من جهة اخرى، وعلى المستوى السياسي، أبرز الحامى أن المنتدى سيعمل على التنبيه من مخاطر تقلص فضاء الحريات ومحاولات تقزيم دور المجتمع المدني والاحزاب ،وفق تقديره، وذلك بتعزيز الشراكة مع القوى الحية التى يشترك معها في عدد من المواقف والتصورات

وأضاف في هذا الصدد بأن هناك تقارب بين منتدى القوى الديمقراطية مع تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية المتكونة من حزب العمال والتيار الديمقراطية وحزب القطب وحزب التكتل ، مبينا أنه تم الإتفاق خلال اجتماعين تم تنظيمهما مؤخرا بين الجانبين على العمل معا على عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على غرار الموقف من الانتخابات المحلية ومن الوضع الاقتصادي بالإضافة إلى المسألة الحقوقية والقضية الفلسطينية



ومن بين الأنشطة المشتركة، تقديم عرض ملتزم بعنوان "شباب تونس يغنى فلسطين" ، لفرقة عيون الكلام بمصاحبة معهد الكندي للموسيقى سيتم تقديمه السبت المقبل 16 ديسمبر بدار الجامعات الرياضية بالمنزه بالشراكة مع الهلال الأحمر التونسي، وسيتم التبرع بالمداخيل للشعب الفلسطيني

واكد أن المنتدى يواصل دعمه للقضية الفلسطينية من خلال تكثيف التحركات الميدانية ضمن اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين وتنويعها لضمان تواصل الحراك المواطني المساند للقضية الفلسطينية.