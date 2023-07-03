امتحان "النوفيام": وزارة التربية تقتح من جديد باب الاختيارات للالتحاق بالمعاهد النموذجية بالنسبة للتلاميذ المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 15

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أن باب الاختيارات للالتحاق بالمعاهد النموذجية بحسب عدد الشّغورات واعتمادا على الترتيب التّفاضلي، يٌفتح من جديد من يوم الثلاثاء 4 وإلى غاية الخميس 6 جويلية الجاري.
ويمكن للتلاميذ المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 15 من 20 في مناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية ضمن امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 2023، والذين لم يتم توجيههم إلى أحد المعاهد المتناظر عليها، تقديم اختياراتهم للالتحاق بالمعاهد النموذجية الأخرى.
ويمكن للتلاميذ المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 15 من 20 في مناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية ضمن امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 2023، والذين لم يتم توجيههم إلى أحد المعاهد المتناظر عليها، تقديم اختياراتهم للالتحاق بالمعاهد النموذجية الأخرى.
ودعت الوزارة في بلاغ لها، التلاميذ المعنيين بالأمر إلى الولوج إلى الرابط https://bit.ly/3JHuPGC
ويشار أن عدد التلاميذ الموجهين الى المعاهد النموذجية في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة جوان 2023 بلغ 3074 تلميذا من إجمالي الناجحين المقدر عددهم ب16305.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 269210