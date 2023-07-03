امتحان "النوفيام": وزارة التربية تقتح من جديد باب الاختيارات للالتحاق بالمعاهد النموذجية بالنسبة للتلاميذ المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 15

ويمكن للتلاميذ المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 15 من 20 في مناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية ضمن امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 2023، والذين لم يتم توجيههم إلى أحد المعاهد المتناظر عليها، تقديم اختياراتهم للالتحاق بالمعاهد النموذجية الأخرى.