Babnet

امتحان "النوفيام": وزارة التربية تقتح من جديد باب الاختيارات للالتحاق بالمعاهد النموذجية بالنسبة للتلاميذ المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 15

Publié le Lundi 03 Juillet 2023 - 15:35 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، أن باب الاختيارات للالتحاق بالمعاهد النموذجية بحسب عدد الشّغورات واعتمادا على الترتيب التّفاضلي، يٌفتح من جديد من يوم الثلاثاء 4 وإلى غاية الخميس 6 جويلية الجاري.

ويمكن للتلاميذ المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 15 من 20 في مناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية ضمن امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 2023، والذين لم يتم توجيههم إلى أحد المعاهد المتناظر عليها، تقديم اختياراتهم للالتحاق بالمعاهد النموذجية الأخرى.
أخبار ذات صلة:
نسبة النجاح في امتحان "النوفيام" لسنة 2023 تبلغ 60.56 بالمائة وتوجيه 3074 تلميذا الى المعاهد النموذجية...

...

ودعت الوزارة في بلاغ لها، التلاميذ المعنيين بالأمر إلى الولوج إلى الرابط https://bit.ly/3JHuPGC

ويشار أن عدد التلاميذ الموجهين الى المعاهد النموذجية في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة جوان 2023 بلغ 3074 تلميذا من إجمالي الناجحين المقدر عددهم ب16305.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 269210


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الاثنين 03 جويلية 2023 | 15 ذو الحجة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:32 19:44 16:14 12:31 05:05 03:14
Babnet
33°
 Babnet33° Babnet % 38 :الرطــوبة
تونــس Babnet22°
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2233°-2334°-2439°-2540°-28
  • Avoirs en devises
    22793,4

  • (30 juin)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,37605 DT        1$ =3,08893 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juin)   349,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*