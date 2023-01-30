نابل 1 : التصريح يالنتائج الاولية 1

انتهت الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 صباح اليوم الاثنين من عملية فرز أصوات الناخبين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية في دوائرها الستة والتي بلغت نسبة الاقبال فيها 13 بالمائة

واسفرت النتائج الأولية حسب ما تم رصده من الجداول المعلقة بمركز الفرز والتجميع بالقاعة المغطاة بئر شلوف بنابل عن فوز كل من الانور المرزوقي عن دائرة نابل وسامي الرايس عن دائرة دار شعبان الفهري بني خيار ونورة الشبراك عن دائرة قربة وحسن بوسامة عن دائرة منزل تميم وريم الصغير عن دائرة الميدة منزل بوزلفة والفاضل بن تركية عن دائرة قليبية حمام الغزاز

وقد تحصل كل مترشح على الاصوات التالية:

دائرة نابل:

-الأنور المرزوقي 5429 صوتا

- أحمد مطيبع 3924 صوتا

دائرة دار شعبان الفهري بني خيار:

-سامي الرايس 5063 صوتا

- الحبيب محمد القطوسي 2077 صوتا

دائرة قربة:

نورة الشبراك 3080 صوتا

- عيسى الرايس 2070 صوتا

دائرة قليبية حمام الغزاز: الفاضل بن تركية 4146 صوتا

نجيبة بن حسين 3851 صوتا

دائرة منزل بوزلفة الميدة:

-ريم الصغير 3203 صوتا

-عادل السكوري 2904 صوتا

دائرة منزل تميم:

-حسن بوسامة 3042 صوتا

- الحكيم الشعباني على 1946 صوتا

وجدير بالذكر انه تم المرور الى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بكافة الدوائر الانتخابية الستة التابعة للهيئة الفرعية نابل 1، حيث تنافس 12 مترشحا من بينهم 3 نساء للفوز ب6 مقاعد بالبرلمان من مجموع 11 مقعدا مخصصا لولاية نابل

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