وزارة التشغيل: متابعة تقدم تنفيذ مشروع المبادرة من أجل التنمية

مثّلت متابعة تقدم تنفيذ مشروع المبادرة من أجل التنمية ومختلف الأنشطة التي تم إنجازها منها تركيز البوابة الالكترونية "مبادر" لريادة الاعمال والمصادقة على المخطط التنفيذي للمرحلة القادمة وإلى غاية نهاية المشروع محاور جلسة عمل بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني اليوم الجمعة.

وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين نصيبي لدى اشرافه على الاجتماع لمتابعة المشروع الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومملكة النرويج، أهمية هذا المشروع الذي سيساهم في ترسيخ ثقافة المبادرة لدى الشباب بمختلف مستوياتهم ومرافقتهم فنيا وماليا وتأطيرهم أثناء مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم .

وأضاف أن المشوع سيسهم أيضا في تعزيز المبادرات الجماعية وتشجيع نسق إحداث المشاريع بولايات الجنوب المعنية بالمشروع والمبادرة النسائية التي تتماشى مع الخصوصيات المحلية.

وأوصى بضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف الأنشطة المتعلقة بتهيئة فضاءات المبادرة واستكمال الأشغال المتعلقة بتركيز الـــ "حاضنة" لمرافقة الشباب وخاصة منهم المتكونون وخريجو المنظومة الوطنية للتكوين المهني من الراغبين في ريادة الأعمال وبعث مشاريع بمناطق تدخل المشروع.

وشدّد السيد الوزير على ضرورة إحكام التنسيق والتكامل بين مختلف برامج التعاون الدولي في مجال المبادرة الخاصة وتعديل أنشطة المخطط التنفيذي بما يتناسب مع بقية المشاريع لضمان التكامل في ما بينها ويتلاءم مع التوجهات العامة للوزارة خلال الفترة القادمة في مجال ريادة الأعمال.

يشار الى أن الجلسة حضرتها كل من ممثلة سفارة مملكة النرويج بالجزائر، فغديس كريستوفالي، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ايجينا سونغ، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة وممثلي وزارتي الشؤون الخارجية والاقتصاد والتخطيط والسادة المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني لولايات مدنين وتطاوين وقبلي وتوزر وقفصة التي يشملها هذا المشروع.

أم









