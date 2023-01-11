مركز النهوض بالصادرات يعلن عن انطلاق استغلال منصة الدفع الالكتروني لفائدة المؤسسات المصدرة

اعلن مركز النهوض بالصادرات، الاربعاء، عن انطلاق استغلال منصة الدفع الالكتروني لفائدة المؤسسات المصدرة والراغبة في المشاركة في الصالونات والمعارض بالخارج وبعثات رجال الأعمال واللّقاءات المهنيّة المباشرة والملتقيات الإعلاميّة.



وبإمكان المؤسسات المصدرة، وفق بلاغ صادر عن مركز النهوض بالصادرات، تسجيل وخلاص كافة معاليم المشاركة في جميع التظاهرات التي ينظّمها المركز، منصة الدفع الإلكتروني (https://www.e-cepex.tn)،وذلك عن طريق البطاقات البنكيّة أو التحويلات البنكيّة لحساب المركز دون سواها من وسائل الدفع.



وعلى الشركات الراغبة في المشاركة، بحسب ذات المصدر، التسجيل في منصة الدفع الإلكتروني للاستفادة من هذه الخدمة، او استغلال المعرف الوحيد المسجل سابقا في حال استخدام هذه المنصة في خدمات أخرى.







